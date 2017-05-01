بالصور .. ''لطيفة رأفت '' تخلق الحدث بساحة '' جامع لفنا '' بمراكش ﻿

نشرت ''الديفا'' لطيفة رأفت عبر حسابها على الفايسبوك صورا لها بقلب أحد المحلات لبيع الملابس التقليدية بساحة جامع لفنا الأسطورية بمدينة النخيل مراكش.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

نشرت "الديفا" لطيفة رأفت عبر حسابها على الفايسبوك صورا لها بقلب أحد المحلات لبيع الملابس التقليدية بساحة جامع لفنا الأسطورية بمدينة النخيل مراكش.

و ظهرت الفنانة المغربية الأنيقة و الرشيقة بلباس رياضي شبابي و هي ترتدي قبعة و نظارات شمسية و قميصا أبيضا وهي في غاية النشاط و الحيوية أثناء التقاطها لعدد من الصور التذكارية مع عدد من محبيها و معجبيها .

وعلقت السلطانة على صورها كاتبة " مهما سافرت خارج الوطن يبقى المغرب أجمل البلدان و بالخصوص وردة المغرب مراكش المدينة الحمراء .. شكرا لولاد بلادي على فرحتكم بيا هذا شيء يسعدني و يزيدني فخرا و اعتزازا بهذا الوطن الحبيب .. #جامع_الفنا" في إشارة إلى حبها و تعلقها بوطنها المغرب.

الصور حصدت عدد من اللايكات و التعاليق الرائعة التي تمنت للطيفة مشوارا فنيا و شخصيا موقفا , فيما تحسر عدد من المعجبين عن عدم علمهم بتواجد "رأفت" بساحة جامع لفنا قصد الحضور للقائها و التقاط الصور التذكارية معها.





