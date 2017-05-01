 بالصور .. ''لطيفة رأفت '' تخلق الحدث بساحة '' جامع لفنا '' بمراكش ﻿
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بالصور .. ''لطيفة رأفت '' تخلق الحدث بساحة '' جامع لفنا '' بمراكش

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 01:18 بالصور .. لطيفة رأفت تخلق الحدث بساحة جامع لفنا بمراكش | ثقافة و فنون
بالصور .. ''لطيفة رأفت '' تخلق الحدث بساحة '' جامع لفنا '' بمراكش
نشرت ''الديفا'' لطيفة رأفت عبر حسابها على الفايسبوك صورا لها بقلب أحد المحلات لبيع الملابس التقليدية بساحة جامع لفنا الأسطورية بمدينة النخيل مراكش.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

نشرت "الديفا" لطيفة رأفت عبر حسابها على الفايسبوك صورا لها بقلب أحد المحلات لبيع الملابس التقليدية بساحة جامع لفنا الأسطورية بمدينة النخيل مراكش.

و ظهرت الفنانة المغربية الأنيقة و الرشيقة بلباس رياضي شبابي و هي ترتدي قبعة و نظارات شمسية و قميصا أبيضا وهي في غاية النشاط و الحيوية أثناء التقاطها لعدد من الصور التذكارية مع عدد من محبيها و معجبيها .

وعلقت السلطانة على صورها كاتبة " مهما سافرت خارج الوطن يبقى المغرب أجمل البلدان و بالخصوص وردة المغرب مراكش المدينة الحمراء .. شكرا لولاد بلادي على فرحتكم بيا هذا شيء يسعدني و يزيدني فخرا و اعتزازا بهذا الوطن الحبيب .. #جامع_الفنا" في إشارة إلى حبها و تعلقها بوطنها المغرب.

الصور حصدت عدد من اللايكات و التعاليق الرائعة التي تمنت للطيفة مشوارا فنيا و شخصيا موقفا , فيما تحسر عدد من المعجبين عن عدم علمهم بتواجد "رأفت" بساحة جامع لفنا قصد الحضور للقائها و التقاط الصور التذكارية معها.



‫شوف تيفي

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الوطن الحبيب لطيفة رأفت شوف تيفي ساحة جامع

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