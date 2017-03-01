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لاعب شهير يترك أرضية الملعب غاضبا لهذا السبب

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 00:32 لاعب شهير يترك أرضية الملعب غاضبا لهذا السبب | سبور
لاعب شهير يترك أرضية الملعب غاضبا لهذا السبب
غادر اللاعب الغاني سولي مونتاري أرضية الملعب وهو في حالة غضب شديد، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه كالياري، والتي انتهت، قبل قليل من يومه مساء يومه الأحد، بفوز الأخير برسم الجولة 34 من الدوري

شوف تيفي

غادر اللاعب الغاني سولي مونتاري أرضية الملعب وهو في حالة غضب شديد، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه كالياري، والتي انتهت، قبل قليل من يومه مساء يومه الأحد، بفوز الأخير برسم الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ولم يستسغ مونتاري الهتافات العنصرية القادمة من مدرجات الملعب فقرر الاحتجاج على حكم المباراة "هذا هو لوني"، مما دفع بالحكم إلى منحه بطاقة صفراء ثانية، بعد مغادرته رقعة الميدان محتجا.

ويواجه مونتاري احتمال معاقبته بعدما قرر ترك المباراة قبل ثوان على نهايتها، لاسيما أن الانذار الذي وجهه له الحكم بسبب قراره كان الثاني له وبالتالي نال البطاقة الحمراء. 

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الغاني، أبلغ الحكم الرابع وحكم المباراة بصيحات الاستهجان القادمة من المدرجات، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع لدى خروجه من الملعب احتجاجًا على ذلك.

وقال مونتاري: «الجماهير كانت مخطئة، ولكن كان على الحكم فعل شيء آخر بدلًا من اتهامي. لست ضحية، ولكنني واثق من أنه إذا ما تم وقف المباريات، فلن تحدث هذه الأشياء مرة ".

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شوف تيفي العنصرية مونتاري الجماهير كرة القدم الغاني الجمهور

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