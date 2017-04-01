الياس العماري يدخل ب'' خيط أسود'' في خلافات ''البيجيدي'' ﻿

دخل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على خط الخلافات العميقة التي يعيش على وقعها خصمه السياسي اللذوذ، حزب العدالة والتنمية، بعد أن ظهرت إلى العلن تلك الخلافات في البيت الداخلي

شوف تيفي



دخل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على خط الخلافات العميقة التي يعيش على وقعها خصمه السياسي اللذوذ، حزب العدالة والتنمية، بعد أن ظهرت إلى العلن تلك الخلافات في البيت الداخلي للحزب، تبادل فيها قيادات بارزة في الحزب اتهامات وصلت حد التخوين.

واستغل العماري الصراع بين قياديين داخل حزب المصباح ليصفي حساباته السابقة، عبر تدوينة له على الفيسبوك يقطر فيها ''الشمع'' على الحزب الذي استهدفه غير ما مرة، عبر قيادييه الذين نعتوه باقدح الأوصاف.

واستغل الأمين العام للبام، الانتقادات التي وجهها بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حين قال الأخير إن ''زمن البام انتهى''، ليشن عليه الياس العماري هجوما لاذعا يحمل عبارات التهكم، حيث كتب في تدوينته '' اطلعت على مقال للأستاذ، ورئيس المركز، وعضو المجلس الوطني، وعضو لجنة الاستوزار، وعضو الحركة ...وأشياء أخرى، السيد بلال التليدي، تحت عنوان : البام...انتهى الحزب؟ أم انتهت قياداته؟ حيث حلل وشرح واقع حزب الأصالة و المعاصرة وقياداته، وتنبأ له بفناء قياداته ورحيلي أنا شخصيا عن الحزب، وزوال هذا الأخير في أجل منظور. وقد وظف الباحث ورئيس عدة أشياء جميع ما توفر له من أدوات التحليل وتقنيات البحث والتفسير ومعلومات السياسي الممارس وقواعد الدعوة''، قبل أن يضيف ساخرا '' وإذ أشكر التليدي جزيل الشكر على اهتمامه بحزبنا وبقياداته، وعلى ما قدمه لنا، بداية ونهاية، من نصح وتوجيه، وكذلك للصف الديموقراطي ببلادنا، لأن الشكر على النصح إحدى فضائل ثقافتنا المغربية والدينية، أتوجه إليه، وألتمس منه أن يقبل النصح، هو أيضا، من شخص متواضع يريد الخير لهذا البلد الأمين.. وأنت الخبير والباحث وصاحب المركز والعلم والحظوة، أن تتفضل بتخصيص جهدك ووقتك، بعدما فرغت من دراسة حزب البام، لدراسة وتشخيص حال أول حزب في بلادنا. خاصة وأننا نطالع كل يوم قصاصات وأخبار وتصريحات وتحاليل عن حروب داخلية وتناطح لا نتمنى أن تكون صحيحة، ولا نريد أن تكون سببا في إيقاع الأذى بحزبكم.''

وتابع العماري تدوينته '' نصيحتي لك يا أستاذ ورئيس وعضو عدة أشياء، وأنت الحكيم الذي توجه النصح لحزبي ولأطراف أخرى في بلدي، ألتمس منك أن تخصص وقتك لتقارب وجهات النظر بين مكونات حزبك، حماية لوحدته وحفاظا على استمراريته في أداء الدور المطلوب منه. كمواطن مغربي وكمناضل في البام، تهمني كثيرا وحدة حزبكم. فابذل ما بجهدك لفرض الاحتكام إلى ما اتفقتم عليه في مجالسكم السرية وفي اجتماعاتكم العلنية، لتبديد الاختلافات وتقريب وجهات النظر. لأنه في، نهاية المطاف، ربما من مصلحة بلادنا استمرار حزب بمرجعية دينية ينشد، على الأقل ظاهريا، الاعتدال والوسطية، ويشجب ويستنكر، على الأقل علنيا، كل ممارسات التطرف والعنف والغلو، وسط تيارات دينية راديكالية داخليا وخارجيا...''

وكتب أيضا '' وإذا قدر الله، و هذا ما لا نتمناه، أن ينشطر حزبك إلى جبهات، منها من ينتصر للعقل والحكمة، ومنها من يدفع إلى القوة و ...، فستكون هذه الأخيرة وقودا وحطبا لخلايا الظلام والتطرف والعنف. حيث ستكبر مساحة هذه الخلايا، لا قدر الله، وسينعكس ذلك بدون شك على أمن واستقرار البلد...''