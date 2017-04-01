من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل ﻿

سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على مغربي لعب دورا كبيرا في الحملة الانتخابية التي يقودها إيمانويل ماكرون للوصول إلى قصر الاليزيه، وهو الأوفر حظا، بعد تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على مغربي لعب دورا كبيرا في الحملة الانتخابية التي يقودها إيمانويل ماكرون للوصول إلى قصر الاليزيه، وهو الأوفر حظا، بعد تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث سيواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويُدعى هذا المغربي محمد محجوبي، ذي الثلاثين، سنة ويشغل مدير الحملة الرقمية لماكرون الأقرب إلى رئاسة فرنسا خلفا للرئيس فرانسوا هولاند الحالي، حيث يقود أبرز فريق مُخصص لقيادة الحملة الانتخابية لمرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون.

ووفقا لما أوردته مجلة ''جون أفريك''، فإن حركة '' إلى الأمام''، ذكرت أنها تسعى إلى تحويل الشاب محجوبي إلى '' شخصية مرموقة في عالم السياسة خاصة وأنه من الوجوه الجديدة داخل الحزب''، وتمثلت هذه المساعي أساسا في تقدمه في ترشيحه نائبا عن دائرة باريس.

وذكرت المجلة الفرنسية، التي خصصت حيزا هاما للحديث عن هذا الشاب من أصل مغربي الصاعد في مجال السياسة، أن هناك عدة أوجه تشابه بين محجوبي وإميانويل ماكرون، أبرزها ابتسامتهما الساحرة، وميلهما معا نحو أفكار التحرر ومواقفهما الداعية إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب، أضف إلى أن كلا من الرجلين حققا مسيرة موفقة في زمن قياسي.

وأوردت ''جون أفريك''، أن منير المحجوبي الفرنسي من أصل مغاربية الذين راجت أسماءهم خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات فرنسا، فقد كان لليلى الشاب، ذات الثلاثين سنة أيضا والمنحدرة من أصول تونسية، دور مهم في دعمها لمرشح اليسار المتطرف جان لوك مالنيشون، كما برز اسم نجيد بوبكر، خلال الحملة التي قادها المرشح الاشتراكي بينوا أمون.