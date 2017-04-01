 من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الياس العماري يدخل ب خيط أسود في خلافات البيجيدي | بوليتيك

الياس العماري يدخل ب'' خيط أسود'' في خلافات ''البيجيدي''

من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل | دولي

من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب | دولي

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب

صادم .. فاجعة بكل المقاييس قبل قليل بالمحمدية و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم .. فاجعة بكل المقاييس قبل قليل بالمحمدية و هذه هي التفاصيل

خطير : سيناريو مقتل مرداس كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

خطير : سيناريو مقتل ''مرداس'' كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة

سؤال محرج من نجوى كرم لمشاركة مغربية يثير إستياء الجمهور المغربي | ثقافة و فنون

سؤال محرج من ''نجوى كرم'' لمشاركة مغربية يثير إستياء الجمهور المغربي

بالصور..أوضاع كارثية بمستشفى الأطفال بالرباط وسط غليان بين الممرضين | مجتمع

بالصور..أوضاع كارثية بمستشفى الأطفال بالرباط وسط غليان بين الممرضين

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب | بوليتيك

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 23:46 من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل | دولي
من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل
سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على مغربي لعب دورا كبيرا في الحملة الانتخابية التي يقودها إيمانويل ماكرون للوصول إلى قصر الاليزيه، وهو الأوفر حظا، بعد تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

شوف تيفي


سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على مغربي لعب دورا كبيرا في الحملة الانتخابية التي يقودها إيمانويل ماكرون للوصول إلى قصر الاليزيه، وهو الأوفر حظا، بعد تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث سيواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويُدعى هذا المغربي محمد محجوبي، ذي الثلاثين، سنة ويشغل مدير الحملة الرقمية لماكرون الأقرب إلى رئاسة فرنسا خلفا للرئيس فرانسوا هولاند الحالي، حيث يقود أبرز فريق مُخصص لقيادة الحملة الانتخابية لمرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون.

ووفقا لما أوردته مجلة ''جون أفريك''، فإن حركة '' إلى الأمام''، ذكرت أنها تسعى إلى تحويل الشاب محجوبي إلى '' شخصية مرموقة في عالم السياسة خاصة وأنه من الوجوه الجديدة داخل الحزب''، وتمثلت هذه المساعي أساسا في تقدمه في ترشيحه نائبا عن دائرة باريس.

وذكرت المجلة الفرنسية، التي خصصت حيزا هاما للحديث عن هذا الشاب من أصل مغربي الصاعد في مجال السياسة، أن هناك عدة أوجه تشابه بين محجوبي وإميانويل ماكرون، أبرزها ابتسامتهما الساحرة، وميلهما معا نحو أفكار التحرر ومواقفهما الداعية إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب، أضف إلى أن كلا من الرجلين حققا مسيرة موفقة في زمن قياسي.

وأوردت ''جون أفريك''، أن منير المحجوبي الفرنسي من أصل مغاربية الذين راجت أسماءهم خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات فرنسا، فقد كان لليلى الشاب، ذات الثلاثين سنة أيضا والمنحدرة من أصول تونسية، دور مهم في دعمها لمرشح اليسار المتطرف جان لوك مالنيشون، كما برز اسم نجيد بوبكر، خلال الحملة التي قادها المرشح الاشتراكي بينوا أمون.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرنسا انتخابات محجوبي ايمانويل ماكرون الاليزيه مغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب | دولي

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب

خطير : سيناريو مقتل مرداس كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

خطير : سيناريو مقتل ''مرداس'' كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل | دولي

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل

عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية | دولي

عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطيــــــر..دار غادي طيح فحي كلميمة فكازا..شوفو أشنو واقع | بــووز
منذ 24 دقيقة

فيديو خطيــــــر..دار غادي طيح فحي كلميمة فكازا..شوفو أشنو واقع

فيديو مثير:سائح أجنبي كان غادي يموت بمريرت بسباب الطريق المحفرة ومشا عند الدرك وبغا يدعي وزارة النقل | خارج البلاطو

فيديو مثير:سائح أجنبي كان غادي يموت بمريرت بسباب الطريق المحفرة ومشا عند الدرك وبغا يدعي وزارة النقل

معانا فنان:الفنانة الأمازيغية تيحيحيت ترد بقوة على الفيديو الجنسي الشهير بدموع مؤثرة وتقرر مقاضاة من روج لهذه الشائعات وهذا ما قالته عن حياتها الشخصية | معانا فنان

معانا فنان:الفنانة الأمازيغية تيحيحيت ترد بقوة على الفيديو الجنسي الشهير بدموع مؤثرة وتقرر مقاضاة من روج لهذه الشائعات وهذا ما قالته عن حياتها الشخصية

بريكة مع علاء:الفنان اللبناني رياض العمر يفتح علبة أسراره لشوف تيفي و يكشف عن كواليس حياته الخاصة /النجومية وهم /وها علاش تزوجت مغربية واستقريت فالمغرب | معانا فنان

بريكة مع علاء:الفنان اللبناني رياض العمر يفتح علبة أسراره لشوف تيفي و يكشف عن كواليس حياته الخاصة /النجومية وهم /وها علاش تزوجت مغربية واستقريت فالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الياس العماري يدخل ب خيط أسود في خلافات البيجيدي | بوليتيك
منذ 59 دقيقة

الياس العماري يدخل ب'' خيط أسود'' في خلافات ''البيجيدي''

من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل | دولي

من يكون الشاب المغربي الذراع الأيمن لرئيس فرنسا المقبل

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب | دولي

مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب

صادم .. فاجعة بكل المقاييس قبل قليل بالمحمدية و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم .. فاجعة بكل المقاييس قبل قليل بالمحمدية و هذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.