مثير.. أحكام بالاعدام شنقا في حق ثلاث أشخاص بتهم تتعلق بالارهاب ﻿

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، أحكاما بالإعدام شنقا في حق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم في القضية المعروفة بقضية ''خلية وجدي غنيم'' المتهمة بـ''تأسيس لجان نوعية تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق



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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، أحكاما بالإعدام شنقا في حق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم في القضية المعروفة بقضية "خلية وجدي غنيم" المتهمة بـ"تأسيس لجان نوعية تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة".

حكم واحد بالإعدام أصدرته المحكمة غيابيا على أحد المتهمين الهارب وهو " وجدي غنيم"، والحكمين الآخرين حضوريا على اثنين في حالة اعتقال.

كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 25 عاما لكل منهم (بينهم 3 متهمين حضوريا والإثنان الآخران غيابيا لكونهما في حالة فرار ) .

وبحسب وكالة الأنباء المصرية ،فقد أفادت المحكمة بأنها كانت قد أرسلت أوراق القضية لمفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين لإبداء رأيه الشرعي في ما صدر من "جرائم إرهابية" ارتكبها المتهمون، وما يواجه مصر من "تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية اتخذت من الدين الإسلامي ستارا لإخفاء جرائمها الإرهابية وستر نواياهم التكفيرية والجهادية، وزرع بذور الفتن في البلاد" .