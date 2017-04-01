صادم .. فاجعة بكل المقاييس قبل قليل بالمحمدية و هذه هي التفاصيل ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في الحين في حادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من يومه الأحد بالطريق السيار الرابط بين البيضاء و الرباط على مستوى السوق الممتاز ''مرجان ''المحمدية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في الحين في حادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من يومه الأحد بالطريق السيار الرابط بين البيضاء و الرباط على مستوى السوق الممتاز "مرجان "المحمدية.

و ذكرت مصادر محلية أن السرعة و عبور الطريق السيار بشكل غير قانوني كان سببا أساسيا في وقوع هذه المأساة الطرقية , مضيفة أن أشلاء الضحايا تناثرت في السماء في مشهد تقشعر له الأبدان عندما صدمت دراجة نارية من الحجم الكبير كان يمتطيها شخصان شاب كان يحاول عبور الطريق السيار فيما تعرضت الدراجة النارية إلى أضرار مادية جسيمة.

و أفادت ذات المصادر أن راكبي الدراجة النارية ينتميان لقافلة هواة سياقة الدراجات النارية كانا مع مجموعة من زملائهم في طريق عودتهم إلى منازلهم من إحدى الجولات التي يقومون بها بشكل دوري.

و قد حلت بمكان الحادث و على عجل عناصر من الدرك الملكي و التي عاينت الحادث قبل أن تسهل حركة المرور بالمعبر المذكور , فيما تولت سيارة الإسعاف نقل الجثت إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية .