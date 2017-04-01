خطير : سيناريو مقتل ''مرداس'' كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي لدرك سيدي إفني ، تحقيقا مع شقيقين يقطنان بدوار “بأفرغلا” التابع ترابيا لنفوذ جماعة '' سيدي عبدالله اوبلعيد ايت الرخاء'' التابعة لإقليم سيدي افني



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فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي لدرك سيدي إفني ، تحقيقا مع شقيقين يقطنان بدوار “بأفرغلا” التابع ترابيا لنفوذ جماعة '' سيدي عبدالله اوبلعيد ايت الرخاء'' التابعة لإقليم سيدي افني ، في شأن شكاية تقدم بها أحد الإخوة يتهم فيه شقيقه بتهديده باستعمال بندقية صيد ''خرطوش'' خماسية الطلقات دون توفره على رخصة .



و ذكرت مصادر صحفية محلية أن عناصر الدرك بالمنطقة استنفرت عناصرها فور توصلها بهذه الشكاية حيث انتقلت فرقة من المركز القضائي للدوار المذكور وقامت بعملية تفتيش لمنزل الشقيقين , حيث تمكنت من حجز البندقية محل الشكاية بالإضافة الى عدد من الخراطيش لتسوق المعنين بالأمر إلى مخفر درك ''سيدي إفني'' من أجل تعميق البحث في الموضوع .



و أضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث أظهرت أن البندقية المحجوزة تعود ملكيتها لوالد الشقيقين الذي كان قد توفي في وقت سابق وهي بندقية لا تتوفر لا على وثائق ولا رخصة ، حيث استغلها أحدهما بعد نزاع بينهما حول موضوع أرض كانا قد ورثاها عن والدهما المتوفى .





