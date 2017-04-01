خطير : سيناريو مقتل ''مرداس'' كاد أن يتكرر بسيدي إفني و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

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فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي لدرك سيدي إفني ، تحقيقا مع شقيقين يقطنان بدوار “بأفرغلا” التابع ترابيا لنفوذ جماعة '' سيدي عبدالله اوبلعيد ايت الرخاء'' التابعة لإقليم سيدي افني


شوف تيفي

فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي لدرك سيدي إفني ، تحقيقا مع شقيقين يقطنان بدوار “بأفرغلا” التابع ترابيا لنفوذ جماعة '' سيدي عبدالله اوبلعيد ايت الرخاء'' التابعة لإقليم سيدي افني ، في شأن شكاية تقدم بها أحد الإخوة يتهم فيه شقيقه بتهديده باستعمال بندقية صيد ''خرطوش'' خماسية الطلقات دون توفره على رخصة .

و ذكرت مصادر صحفية محلية أن عناصر الدرك بالمنطقة استنفرت عناصرها فور توصلها بهذه الشكاية حيث انتقلت فرقة من المركز القضائي للدوار المذكور وقامت بعملية تفتيش لمنزل الشقيقين , حيث تمكنت من حجز البندقية محل الشكاية بالإضافة الى عدد من الخراطيش لتسوق المعنين بالأمر إلى مخفر درك ''سيدي إفني'' من أجل تعميق البحث في الموضوع .

و أضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث أظهرت أن البندقية المحجوزة تعود ملكيتها لوالد الشقيقين الذي كان قد توفي في وقت سابق وهي بندقية لا تتوفر لا على وثائق ولا رخصة ، حيث استغلها أحدهما بعد نزاع بينهما حول موضوع أرض كانا قد ورثاها عن والدهما المتوفى .


‫شوف تيفي

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البندقية المحجوزة الخراطيش مصادر صحفية سيدي إفني شوف تيفي

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