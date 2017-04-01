سؤال محرج من ''نجوى كرم'' لمشاركة مغربية يثير إستياء الجمهور المغربي ﻿

كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي '' أمس أثار سؤال للفنانة ''نجوى كرم'' لمشاركة مغربية تدعى ''عبير العابد''، باللهجة اللبنانية قائلة، ''عبير إنت بدخني شي؟''، بعد غنائها في عروض النصف نهائيات ببرنامج '' اراب غوت



شوف تيفي



كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي '' أمس أثار سؤال للفنانة ''نجوى كرم'' لمشاركة مغربية تدعى ''عبير العابد''، باللهجة اللبنانية قائلة، ''عبير إنت بدخني شي؟''، بعد غنائها في عروض النصف نهائيات ببرنامج '' اراب غوت تالنت'' , استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك المغربي و الذين تساءلوا عن سبب طرح هذا السؤال على مشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب.



جواب الشابة المغربية التي تأهلت الى الدور النهائي ''عبير العابد'' كان باستغراب ''لا''، لتعيد الفنانة اللبنانية السؤال مرة ثانية بذات اللهجة، أكيد منك مدخنه؟.



ووضحت نجوى سبب سؤالها فيما بعد، بعد تعليق طريف من ''احمد حلمى''، بقولها إنها لاحظت بحة في طبقاتها العالية، ما جعلها تعتقد أن عبير تدخن.



و كانت ''عبير العابد'' قد أشعلت بلاطو '' أراب غوت تالنت''، في حلقة أمس السبت ، بأغنية ''يا حبيب القلب'' من التراث المغاربي، في آداء أبهر لجنة تحكيم البرنامج , بلغ مداه عند الفنانة ''نجوى كرم'' , و التي إعترفت أنّها تشعر بالغيرة من جديّة المغاربة في الفنّ.



و كان المشاركون المغاربة قد اكتسحوا نهائيات البرنامج بعد تألقهم في العروض المباشرة من هذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة عربية كبيرة من المحيط الى الخليج .



