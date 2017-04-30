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بالصور..أوضاع كارثية بمستشفى الأطفال بالرباط وسط غليان بين الممرضين

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 21:29 بالصور..أوضاع كارثية بمستشفى الأطفال بالرباط وسط غليان بين الممرضين | مجتمع
بالصور..أوضاع كارثية بمستشفى الأطفال بالرباط وسط غليان بين الممرضين
يعيش قسم العمليات بمستعجلات، أكبر مستشفى للأطفال بالمغرب أوضاعا كارثية ومزرية، تظهر بجلاء الإستهثار بحياة أطفال المغرب من جهة، وضعف تدبير المسؤولين على مسعتجلات مستشفى الاطفال السويسي بالرباط

شوف تيفي



يعيش قسم العمليات بمستعجلات، أكبر مستشفى للأطفال بالمغرب أوضاعا كارثية ومزرية، تظهر بجلاء الإستهثار بحياة أطفال المغرب من جهة، وضعف تدبير المسؤولين على مسعتجلات مستشفى الاطفال السويسي بالرباط من جهة ثانية.

وكشف مصدر نقابي في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن المستعجلات الطبية والجراحية داخل اكبر مستشفى للاطفال بالمغرب، يعيش هده الأيام فوق صفيح ساخن بسبب ورقة "وضعها رؤساء مصلحة المستعجلات من اجل انجاز دراسة تعود بالنفع الشخصي لهم، حيث أن هده الورقة "المعلومة"، يتم ملؤها من طرف الممرض رغم أنها لا تدخل في اختصاصاته وتأخد منه الوقت الكثير ، الشيئ الدي يؤدى الى تعطيل مصالح المواطن".

وأوضح ذات المصدر، أن هده الورقة تأتي في عز النقاس والبرنامج الحكومي الذي يدعو إلى تحسين الإدارة ورقمنتها، حيث أن هذه الورقة الجديدة، التي فرضت على أطر قسم العمليات بمستعجلات السويسي بمستشفى الأطفال بالرباط، تجبر في كل لحظة على الممرضين تدوين درجة المرضى القادمين، هل هي من مستوى 1 أو مستوى 2 أو مستوى 3 ، وإذا كان المريض في مستوى الدرجة الثالثة سيعالج فورا نظرا لدرجة خطورته أما إذا كان المرضى من المستوى الثاني والأول فعليهم الإنتظار إلى حين وهو مايخلق صراعا كبيرا بين الأطر والمرضى الذين يرفضون تسبيق مريض حل بالمستشفى بعدهم ولو بدقيقة واحدة .

وجسب ذات المصدر، فقد سبقت المطالبة ببعث لجنة تحقيق مركزية لمصلحة المستعجلات عدة مرات للوقوف على الإختلالات والأوضاع والمشاكل التي يتخبط فيها العاملون والمرضى على حد سواء، لكن دون فائدة ترجى، ويبقى المواطن هو الضحية أولا وأخيرا.

وأضاف ذات المصدر أن الإدارة تتدعي بكون الورقة التي يتم ملؤها هي فقط من أجل دراسة "معمقة"، مع العلم أن قسم المستعجلات كاملا لا يتوفر إلا على ممرضين وسط هدا النقص المهول في اكبر مستشفى أطفال في المغرب، وتبقى الصور التي حصلت عليها "شوف تيفي" أكبر برهان على هذه الوضعية المزرية .

‫شوف تيفي

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المستعجلات مستشفى السويسيالتحقيق المطالب شوف تيفي

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