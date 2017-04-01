غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب ﻿

أجمع أعضاء بالمركزيات النقابية المتواجدة في الساحة العمالية بالمغرب، أن الإستعداد لإحتفالات فاتح ماي لسنة 2017 تندر بإختفاء الإحتفالات التي كان يشهدها العيد السنوي لعمال المملكة المغربية في

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أجمع أعضاء بالمركزيات النقابية المتواجدة في الساحة العمالية بالمغرب، أن الإستعداد لإحتفالات فاتح ماي لسنة 2017 تندر بإختفاء الإحتفالات التي كان يشهدها العيد السنوي لعمال المملكة المغربية في السنوات الماضية.

وإختلفت التفسيرات حول الأسباب التي أدت إلى تراجع الإستعدادت لهده السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث أرجع البعض المشكلة، إلى التنازلات التي قدمتها المركزيات النقابية لحكومة عبد الإله بن كيران السابقة، والتي منحت للحكومة المبادرة للإجهاز على جميع المكتسبات وهو مادفع بالعمال المنخرطين بالنقابات إلى فقدان الثقة في العمل النقابي .

أما البعض الآخر، فحمل المسؤولية إلى الصراعات الخفية والعلنية بين الزعماء النقابيين مجتمعين أو المؤامرات والدسائس التي تحاك داخل المركزيات النقابية، التي بدأت فعلا في التراجع عن تأطير العمال والدفاع عن مصالحهم.

في حين يرى البعض الآخر بأن العمل النقابي، أضحى موردا للإغتناء والسلطة، وليس للدفاع عن هموم العمال والكادحين، ما جعل أغلب النقابات تجد صعوبة كبيرة في تنظيم مسيرات إحتجاجية مخافة إفتضاح أمرها، بالإضافة إلى غياب الديموقراطية داخل النقابات وهو ما يعد بقرب إعلان وفاة إحتفالات العمال بعيدهم في فاتح ماي من كل سنة.