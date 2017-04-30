يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور ﻿

تحولت فرحة مجموعة من المدعويين إلى عرس بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الأحد، إلى فاجعة ، عقب إصابة عدد من الحضور بجروح نتيجة انهيار سقف القاعة التي كانت تحتضن العرس.

"شوف تيفي"

تحولت فرحة مجموعة من المدعويين إلى عرس بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الأحد، إلى فاجعة ، عقب إصابة عدد من الحضور بجروح نتيجة انهيار سقف القاعة التي كانت تحتضن العرس.

وحسب مصادر محلية تطوانية فإن سقف قاعة الأفراح المكون من "الجبس" سقط على رأس المدعويين، ليتم نقل العديد من النساء المصابات على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.

ونشرت المصادر ذاتها صورا من القاعة التي توجد على مستوى حي كوليمان بتطوان، والتي أظهرت حجم الخسائر المادية داخلها نتيجة انهيار السقف لأسباب تبقى مجهولة.



