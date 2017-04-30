 يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب | بوليتيك

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون دوزيم بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش | مجتمع

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون ''دوزيم'' بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو | ثقافة و فنون

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو

بالصور .. 120 مليون درهم كلفة مونتغومري الرباط رابع ملعب للغولف لـبريستيجيا بالمغرب | اقتصاد

بالصور .. 120 مليون درهم كلفة "مونتغومري الرباط" رابع ملعب للغولف لـ"بريستيجيا" " بالمغرب

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ الشينوي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ ''الشينوي'' بالبيضاء

لقاء سري بين قياديين بحزب المصباح لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران | بوليتيك

لقاء سري بين قياديين بحزب ''المصباح'' لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 21:02 يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور
تحولت فرحة مجموعة من المدعويين إلى عرس بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الأحد، إلى فاجعة ، عقب إصابة عدد من الحضور بجروح نتيجة انهيار سقف القاعة التي كانت تحتضن العرس.

"شوف تيفي"

تحولت فرحة مجموعة من المدعويين إلى عرس بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الأحد، إلى فاجعة ، عقب إصابة عدد من الحضور بجروح نتيجة انهيار سقف القاعة التي كانت تحتضن العرس.

وحسب مصادر محلية تطوانية فإن سقف قاعة الأفراح المكون من "الجبس" سقط على رأس المدعويين، ليتم نقل العديد من النساء المصابات على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.

ونشرت المصادر ذاتها صورا من القاعة التي توجد على مستوى حي كوليمان بتطوان، والتي أظهرت حجم الخسائر المادية داخلها نتيجة انهيار السقف لأسباب تبقى مجهولة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عرس مدينة تطوان النساء السرعة سانية الرمل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ الشينوي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ ''الشينوي'' بالبيضاء

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة

فضيحة .. سائح فرنسي كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور | حوادث و حقوق

فضيحة .. ''سائح فرنسي'' كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مرعب وجد خطير.. شاب شرملوه بالسيوفة وسط الطوبيس في سلا ! | قنوات أخرى
منذ 53 دقيقة

فيديو مرعب وجد خطير.. شاب شرملوه بالسيوفة وسط الطوبيس في سلا !

الفنانة منال ساخرة.. ديدجي فان راجلي وعندي معاه زوج وليدات وهذا هو الجديد ديالي ! | خارج البلاطو

الفنانة منال ''ساخرة''.. ديدجي فان راجلي وعندي معاه زوج وليدات وهذا هو الجديد ديالي !

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً | زووم

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

غياب تام لاستعدادات الاحتفال بفاتح ماي بالمغرب

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون دوزيم بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش | مجتمع

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون ''دوزيم'' بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.