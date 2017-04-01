 إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون دوزيم بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش | مجتمع

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون ''دوزيم'' بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو | ثقافة و فنون

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو

بالصور .. 120 مليون درهم كلفة مونتغومري الرباط رابع ملعب للغولف لـبريستيجيا بالمغرب | اقتصاد

بالصور .. 120 مليون درهم كلفة "مونتغومري الرباط" رابع ملعب للغولف لـ"بريستيجيا" " بالمغرب

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ الشينوي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ ''الشينوي'' بالبيضاء

لقاء سري بين قياديين بحزب المصباح لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران | بوليتيك

لقاء سري بين قياديين بحزب ''المصباح'' لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. شوفو كيفاش شفارة تايقلبو الصاك اللي شفروه فشي بلاصة وتيقسمو الغنيمة

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في القبايل او غرداية ونحن لدينا الحرية (فيديو) | بوليتيك

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 20:52 إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك
إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية
أشادت إسبانيا بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية ، والذي يمدد، لسنة، مهمة المينورسو.

"شوف تيفي"+"وم ع"

أشادت إسبانيا بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية ، والذي يمدد، لسنة، مهمة المينورسو.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أمس السبت عن أملها في أن يمكن الانسحاب من منطقة الكركرات من " المساهمة في خلق مناخ ملائم يسمح للأمين العام للأمم المتحدة بالوفاء بالتزامه بإعادة إطلاق، في إطار روح جديدة، للمفاوضات بين الأطراف"، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية .

وجددت الحكومة الإسبانية، بالمناسبة، التزامها لفائدة الجهود التي تبذلها في هذا الصدد الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد مدد أول أمس الجمعة بالاجماع لمدة سنة مهمة المينورسو، كما كرس مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب"الجدية" و"ذات المصداقية" الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية هذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مهمة المينورسو وزارة الشؤون الخارجية مجلس الأمن المفاوضات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لقاء سري بين قياديين بحزب المصباح لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران | بوليتيك

لقاء سري بين قياديين بحزب ''المصباح'' لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في القبايل او غرداية ونحن لدينا الحرية (فيديو) | بوليتيك

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او غرداية'' ونحن لدينا الحرية'' (فيديو)

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها | بوليتيك

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات'' و''المينورسو'' تتدخل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مرعب وجد خطير.. شاب شرملوه بالسيوفة وسط الطوبيس في سلا ! | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

فيديو مرعب وجد خطير.. شاب شرملوه بالسيوفة وسط الطوبيس في سلا !

الفنانة منال ساخرة.. ديدجي فان راجلي وعندي معاه زوج وليدات وهذا هو الجديد ديالي ! | خارج البلاطو

الفنانة منال ''ساخرة''.. ديدجي فان راجلي وعندي معاه زوج وليدات وهذا هو الجديد ديالي !

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً | زووم

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

يا ربي السلامة..عرس بتطوان ينتهي بفاجعة: انهيار سقف قاعة للأفراح على المدعويين+صور

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية | بوليتيك

إسبانيا تشيد بمصادقة مجلس الأمن على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون دوزيم بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش | مجتمع

صادم..القناة الثانية ستتوقف عن البث و المغاربة سيودعون ''دوزيم'' بعد 28 سنة من العطاء...وها علاش

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو | ثقافة و فنون

بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.