بالصور..الستاتي محيح ونسى المرسيديس ديالو ﻿

نشر الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي خلال الأسبوع الجاري، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها سعيدا وهو إلى جانب سيارته الجديدة الفائقة السرعة.

"شوف تيفي"

نشر الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي خلال الأسبوع الجاري، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها سعيدا وهو إلى جانب سيارته الجديدة الفائقة السرعة.

وتفاعل المئات من النشطاء مع صور عبد العزيز الستاتي، معبرين عن إعجابهم الكبير بسيارته الجديدة، متمنين أن يصدر جديده الغنائي خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يعيد مجد الموسيقى الشعبية.

من جهة أخرى، وجه النشطاء الفايسبوكيين مجموعة من الأسئلة للفنان عبد العزيز الستاتي بخصوص ما إذا كانت هذه السيارة ستنسيه سيارته "مرسيديس ٢٤٠" والتي كشف في العديد المرات عن عشقه وحبه الكبير لها وعن رغبته الجامحة في الاحتفاظ بها، أم أنه سيعكس المثال الشعبي "الجديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه " .



