بالصور .. 120 مليون درهم كلفة "مونتغومري الرباط" رابع ملعب للغولف لـ"بريستيجيا" " بالمغرب ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

دشّنت "بريستيجيا" يوم أمس السبت رابع ملعب للغولف لها بالمغرب بشاطئ الأمم غولف سيتي. وهو من توقيع "كولن مونتغومري" Colin Montgomerie، أحد أكبر لاعبي الغولف في جميع المنافسات عبر التاريخ، و"مونتغومري الرباط" هو غولف من 18 حفرة، يطلّ على المحيط الأطلسي، حيث التقنيات المتعددة التي تتمتع بها الحلبة تدفع بمهارات واستراتيجية لاعبي الغولف إلى أعلى المستويات.

و أضاف بلاغ لـ"بريستيجيا", توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه جرى حفل تدشين "مونتغومري الرباط" بحضور "كولن مونتغومري"، كما شهد تنظيم دوري افتتاحي دشّن ضربته الأولى "كولن مونتغومري" شخصيا. وقد انطلق هذا الدوري الافتتاحي بعد صافرة البداية حوالي منتصف النهار.

ويأتي "مونتغومري الرباط", أحد أكبر لاعبي الغولف على مرّ التاريخ, حسب ذات البلاغ ليعزّز عروض الغولف ل"بريستسجيا" التي سبق لها أن أنجزت "طوني جاكلين مراكش" The Tony Jacklin Marrakech الذي تمّ تدشينه في شهر نونبر المنصرم، وكذا "مونتغومري مراكش" ، The Montgomerie Marrakech و "طوني جاكلين الدار البيضاء". The Tony Jacklin Casablanca

وتندرج حلبات غولف بريستيجيا الموقّعة كلّها من طرف نجوم غولف عالميين، في سياق المساهمة الفعالة في تنمية السياسة السياحية للمملكة، وتعزيز عروض الغولف الوطنية.

وهكذا، تشمل عروض الغولف لبريستيجيا كل من "مونتغومري الرباط" الذي يتواجد بشاطئ الأمم غولف سيتي ذي الثمانية عشر حفرة , و "مونتغومري مراكش" ذي الثمانية عشر حفرة، والمتواجد بشارع محمد السادس , بالإضافة الى "طوني جاكلين الدار البيضاء" ذي الثمانية عشر حفرة، والمتواجد ببوسكورة غولف سيتي , و "طوني جاكلين مراكش" ذي 27 حفرة، والمتواجد بغولف سيتي أرغان على طريق أمزميز.

وقد استقبلت ملاعب الغولف هذه، العديد من البطولات المرموقة، الوطنية والدولية، والعديد من التظاهرات بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للغولف، ونذكر على الخصوص الدورة الأولى لبطولة الأندية المنظمة بمراكش بمناسبة تدشين "طوني جاكلين مراكش" في أكتوبر 2016.

وقد تطلّب إنجاز الملعب الجديد "مونتغومري الرباط" استثمارا إجماليا قدره 120 مليون درهم.

و يعتبر شاطئ الأمم غولف سيتي، برنامج سكني رئيسي بين الغولف والمحيط يمتدّ شاطئ الأمم غولف سيتي، المتواجد على بُعد عشر دقائق من الرباط، على فضاء يتكون من أكثر من 300 هكتار بين المحيط والغابة والغولف. و"شاطئ الأمم غولف سيتي"، بجمعه بين الرّقة والراحة والمتعة، هو مكان للسكينة والهدوء لكلّ الراغبين في الاستفادة من فضاء آمن، مع البقاء بالقُرب من المراكز الحضرية، والاستفادة من مجموع البنيات التحتية اللازمة لحياة مكتملة.