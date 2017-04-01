خطير..هذا هو مصير شخص خطير ملقب بـ ''الشينوي'' بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الصقور في الساعات الأولى من يومه الأحد، من إيقاف شخص ملقب بـ ''الشينوي'' وشريكه على مستوى شارع باريس بالبيضاء، وهما متلبسين بمحاولة سرقة شخص بعد مغادرته إحدى الحانات.

''شوف تيفي''



تمكنت فرقة الصقور في الساعات الأولى من يومه الأحد، من إيقاف شخص ملقب بـ ''الشينوي'' وشريكه على مستوى شارع باريس بالبيضاء، وهما متلبسين بمحاولة سرقة شخص بعد مغادرته إحدى الحانات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمينة، توصلت بثلاث شكايات، أفاد أصحابها أن لصان، يتربصان برواد الحانات من أجل سرقة ما بحوزتهم باستخدام طريقة ''القرطة''، ما جعل فرقة الصقور تقوم بحملات تمشيطية بعد حصولها على مواصفات المعنيين بالأمر ما مكن من إيقافهما.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



