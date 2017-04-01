لقاء سري بين قياديين بحزب ''المصباح'' لكشف حقيقة الإنقلاب الأبيض على بن كيران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن إنعقاد لقاءات وصفت ''بالسرية''، يقودها قياديون بحزب العدالة والتنمية، للبحث عن السبل الكفيلة لمعرفة حقيقة ما أضحى يعرف بالإنقلاب الأبيض على عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب

بوليتيك

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' عن إنعقاد لقاءات وصفت ''بالسرية''، يقودها قياديون بحزب العدالة والتنمية، للبحث عن السبل الكفيلة لمعرفة حقيقة ما أضحى يعرف بالإنقلاب الأبيض على عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب الدي يتواجد بالديار السعودية لأداء مناسك العمرة.

وحسب مصادر مقربة من قلب البيجيدي ، فقد شهد منزل أحد أعضاء المجلس الوطني لحزب المصباح بمدينة سلا صبيحة اليوم الأحد إجتماعا ضم 19 عضوا بحزب العدالة والتنمية بينهم ثلاثة أعضاء بالمجلس الوطني وعضوين بفريق الحزب بالبرلمان بالإضافة إلى ستة مستشارين جماعيين باسم الحزب وشخصية معروفة بحركة التوحيد والإصلاح ''الجناح الدعوية للحزب''.

وأضاف ذات المصدر، أن إجتماعات مماثلة عقدت ببعض المدن، الهدف منها تجميع خيوط الأزمة التي يعرفها حزب المصباح، حيث أن الأمانة العامة للحزب لم تعقد إجتماعاتها مند أسابيع خلت على غير عادتها، كما أن الحزب هو ملك لجميع الأعضاء وليس فقط لبعض القياديين الدين حصلوا على المناصب في الحكومة الحالية على حد قوله.

وأفاد ذات المصدر، أن صمت عبد الإله بن كيران في هذه الظرفية الصعبة يختزل الكثير من المشاكل الداخلية، خاصة وأن الجميع اليوم أصبح يطالب بكشف حقيقة مابات يعرف بالإنقلاب الأبيض على عبد الإله بن كيران منذ إعفائه من تشكيل الحكومة.