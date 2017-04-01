 هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او غرداية'' ونحن لدينا الحرية'' (فيديو) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في القبايل او غرداية ونحن لدينا الحرية (فيديو) | بوليتيك

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او

الكوميدي فتاح في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

الكوميدي ''فتاح'' في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل

فضيحة .. سائح فرنسي كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور | حوادث و حقوق

فضيحة .. ''سائح فرنسي'' كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها | بوليتيك

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة | ثقافة و فنون

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل | دولي

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي الشروط | مجتمع

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي

سكوب.. من قلب سجن عكاشة: هذا ما يقوم به أبناء وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

سكوب.. من قلب سجن عكاشة: هذا ما يقوم به أبناء وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او غرداية'' ونحن لدينا الحرية'' (فيديو)

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 18:49 هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في القبايل او غرداية ونحن لدينا الحرية (فيديو) | بوليتيك
هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او غرداية'' ونحن لدينا الحرية'' (فيديو)
في معرض رده على سؤال لصحفية جزائرية حول الحراك الشعبي بالريف، أجاب عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الديمقراطية التي يتمتع بها المغرب جعلت الريفيون يخرجون للاحتجاج دون أي تدخل

شوف تيفي

في معرض رده على سؤال لصحفية جزائرية حول الحراك الشعبي بالريف، أجاب عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الديمقراطية التي يتمتع بها المغرب جعلت الريفيون يخرجون للاحتجاج دون أي تدخل ضدهم، حيث قال بالحرف '' بكل بساطة المغرب بلد ديمقراطي، كل من لديه فكرة مخالفة للحكومة يعبر عنها، لهذا الناس يخرجون يوميا في الريف، دون أن يتم مهاجمتهم أو الاعتداء عليهم''.


وأضاف هلال قائلا '' ليس الوضع كما هو الحال في الجزائر التي يوجد فيها موتى ومئات المفقودين. الفرق بين الريف والقبايل أو غرداية، هو أن القبايليين الذي ماتوا أو اختفوا يعدون بالمئات، بينما بالمغرب ليسا لدينا موتى، لدينا حرية التعبير، لدينا حرية الاحتجاج والتظاهر. من يريد أن يعبر عن رأيه يفعل ذلك بكل حرية في إطار إحترام الدستور''. يشدد هلال في معرض رده القوي على سؤال الصحفية الجزائرية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر صحفية جزائرية عمر هلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها | بوليتيك

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات'' و''المينورسو'' تتدخل

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا | بوليتيك

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا

مباشرة بعد فشل رئيس الحكومة في أول جروح إعلامي له...حامي الدين دخل طول وعرض في العثماني كن صادقا وقل الحقيقة | بوليتيك

مباشرة بعد فشل رئيس الحكومة في أول جروح إعلامي له...حامي الدين دخل طول وعرض في العثماني '' كن صادقا وقل الحقيقة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً | زووم
منذ 1 دقيقة

لعشاق الرياضة: فيديو تحفيزى.. هل تؤمن بنفسك لتكون ناجحاً

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال | بــووز

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية | خارج البلاطو

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في القبايل او غرداية ونحن لدينا الحرية (فيديو) | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او

الكوميدي فتاح في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

الكوميدي ''فتاح'' في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل

فضيحة .. سائح فرنسي كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور | حوادث و حقوق

فضيحة .. ''سائح فرنسي'' كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها | بوليتيك

خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.