هلال ردا على سؤال صحفية جزائرية حول الريف: ''أنتم لديكم مئات القتلى والمفقودين في ''القبايل او غرداية'' ونحن لدينا الحرية'' (فيديو) ﻿

في معرض رده على سؤال لصحفية جزائرية حول الحراك الشعبي بالريف، أجاب عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الديمقراطية التي يتمتع بها المغرب جعلت الريفيون يخرجون للاحتجاج دون أي تدخل

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في معرض رده على سؤال لصحفية جزائرية حول الحراك الشعبي بالريف، أجاب عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الديمقراطية التي يتمتع بها المغرب جعلت الريفيون يخرجون للاحتجاج دون أي تدخل ضدهم، حيث قال بالحرف '' بكل بساطة المغرب بلد ديمقراطي، كل من لديه فكرة مخالفة للحكومة يعبر عنها، لهذا الناس يخرجون يوميا في الريف، دون أن يتم مهاجمتهم أو الاعتداء عليهم''.



وأضاف هلال قائلا '' ليس الوضع كما هو الحال في الجزائر التي يوجد فيها موتى ومئات المفقودين. الفرق بين الريف والقبايل أو غرداية، هو أن القبايليين الذي ماتوا أو اختفوا يعدون بالمئات، بينما بالمغرب ليسا لدينا موتى، لدينا حرية التعبير، لدينا حرية الاحتجاج والتظاهر. من يريد أن يعبر عن رأيه يفعل ذلك بكل حرية في إطار إحترام الدستور''. يشدد هلال في معرض رده القوي على سؤال الصحفية الجزائرية.





