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الكوميدي ''فتاح'' في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 18:42 الكوميدي فتاح في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
الكوميدي ''فتاح'' في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل
اتهم ''ع.ح'' مدير الشركة المنتجة للعمل الكوميدي ''الخياطي'' الذي جسد بطولته الكوميدي ''عبدالفتاح جوادي'' , بـ''استيلاء'' الممثل الفكاهي على التعليق المرافق للفيديو ''voix off'' الخاص بإحدى الاعلانات التجارية


شوف تيفي:

اتهم ''ع.ح'' مدير الشركة المنتجة للعمل الكوميدي ''الخياطي'' الذي جسد بطولته الكوميدي ''عبدالفتاح جوادي'' , بـ''استيلاء'' الممثل الفكاهي على التعليق المرافق للفيديو ''voix off'' الخاص بإحدى الاعلانات التجارية الخاصة بعالم المحركات و بيعه بمبلغ وصل الى حوالي 13 مليون سنتيم , دون أخد إذن صاحبه و الشركة المنتجة للعمل.

و فند مدير الشركة المنتجة كل ادعاءات ''فتاح'' و التي تحدث فيها على أنه يتكلف بمصاريف إنتاج سلسلة ''الخياطي'' مشيرا أن الأمر يتعلق بعقدة تجمع بين فنان يتقاضى أجرا من الشركة المنتجة تراوح بين 9 و 10 و 12 ألف درهما للحلقة الواحدة.

و أضاف المتحدث أن الفنان المغربي ارتكب خطأ قانوني باستعماله التعليق المرافق للفيديو دون الرجوع لأصحاب العمل مع العلم أنه لم يسدد لهم من أصل العمل المنتج لشركة المحركات سوى مليونين و نصف من أصل 13 مليون.

و في ظل تواري ''فتاح'' عن الأنظار و عدم إجابته عن اتصالاته الهاتفية يضيف المنتج المذكور, قرر الأخير إلى القضاء من أجل إسترجاع حقوقه حسب قوله .


‫شوف تيفي

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الخياطي شوف تيفي عبدالفتاح جوادي الاعلانات التجارية

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