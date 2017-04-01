الكوميدي ''فتاح'' في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
اتهم ''ع.ح'' مدير الشركة المنتجة للعمل الكوميدي ''الخياطي'' الذي جسد بطولته الكوميدي ''عبدالفتاح جوادي'' , بـ''استيلاء'' الممثل الفكاهي على التعليق المرافق للفيديو ''voix off'' الخاص بإحدى الاعلانات التجارية الخاصة بعالم المحركات و بيعه بمبلغ وصل الى حوالي 13 مليون سنتيم , دون أخد إذن صاحبه و الشركة المنتجة للعمل.
و فند مدير الشركة المنتجة كل ادعاءات ''فتاح'' و التي تحدث فيها على أنه يتكلف بمصاريف إنتاج سلسلة ''الخياطي'' مشيرا أن الأمر يتعلق بعقدة تجمع بين فنان يتقاضى أجرا من الشركة المنتجة تراوح بين 9 و 10 و 12 ألف درهما للحلقة الواحدة.
و أضاف المتحدث أن الفنان المغربي ارتكب خطأ قانوني باستعماله التعليق المرافق للفيديو دون الرجوع لأصحاب العمل مع العلم أنه لم يسدد لهم من أصل العمل المنتج لشركة المحركات سوى مليونين و نصف من أصل 13 مليون.
و في ظل تواري ''فتاح'' عن الأنظار و عدم إجابته عن اتصالاته الهاتفية يضيف المنتج المذكور, قرر الأخير إلى القضاء من أجل إسترجاع حقوقه حسب قوله .
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