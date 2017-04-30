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فضيحة .. ''سائح فرنسي'' كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 18:22 فضيحة .. سائح فرنسي كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور | حوادث و حقوق
فضيحة .. ''سائح فرنسي'' كان غادي يموت بسبب الحفر فالطريق باقليم خنيفرة وقرر يرفع دعوى قضائية على وزارة التجهيز والنقل+صور
كادت الطريق الرابطة بين مريرت ومدار أجلموس بإقليم خنيفرة، أن تنهي حياة فرنسي، قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة انفجار إطار سيارته بسبب الحفر المتواجدة بهذه الطريق.

''شوف تيفي''

كادت الطريق الرابطة بين مريرت ومدار أجلموس بإقليم خنيفرة، أن تنهي حياة فرنسي، قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة انفجار إطار سيارته بسبب الحفر المتواجدة بهذه الطريق.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا السائح الفرنسي، يوجد في هذه اللحظات بمقر الدرك الملكي لمركز تيغزى، لوضع شكاية ضد وزارة التجهيز والنقل، مشيرا إلى أن هذا ''الكاوري'' قرر كذلك رفع دعوى قضائية على نفس الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن الطريق التي جعلت هذا الفرنسي يتقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي، تعرف غيابا لعلامات التشوير، وهو الأمر الذي تسبب قبل مدة في وقوع حوادث سير خطيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فرنسي الحفر الوزارة وزارة التجهيز والنقل

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