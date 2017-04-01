خطير...الجزائر تمنع جميع الصحفيين المغاربة وعدد من الإعلاميين العرب والأجانب من دخول أراضيها ﻿

كشفت مواقع جزائرية مقربة من السلطة، بأن المسؤولين الجزائريين يعملون على إعداد قائمة سوداء بأسماء الإعلاميين و الصحفيين العرب والأجانب الممنوعين من دخول التراب الجزائري تحت ذريعة انتقادهم للرئيس

شوف تيفي .. وكالات



كشفت مواقع جزائرية مقربة من السلطة، بأن المسؤولين الجزائريين يعملون على إعداد قائمة سوداء بأسماء الإعلاميين و الصحفيين العرب والأجانب الممنوعين من دخول التراب الجزائري تحت ذريعة انتقادهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووصفه "بالمومياء".



وأوضحت المصادر، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى، قد أعدت قائمة أولية تحتوي على 150 صحفي عربي و أجنبي ساهموا في الإساءة بالجزائر، كما تضمنت نفس القائمة أسماء لصحفيين جزائريين مغضوب عليهم كذلك يوجدون خارج الجزائر.

و تأتي هذه الخطوة من طرف السلطات الجزائرية بعد ما اعتبرته السلطات وفقا للمصدر، بتمادي بعض الإعلاميين العرب و الأجانب في الإساءة خاصة للرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بوتفليقة و انتقاد المواقف الجزائرية في “بعض الملفات و القضايا العربية و الدولية بطريقة مهينة و غير أخلاقية".

و أفاد المصدر وفقا لما ذكره موقع “أنباء تونس” أن الجزائر قررت الامتناع عن منح “تأشيرة الدخول” لمعظم الصحفيين المغاربة وبدون إستثناء والذين إحتلوا الرتبة الاولى في قائمة المنع، خاصة بعد قضية اللاجئين السوريين التي “اختلقتها السلطات المغربية”، على حد قول المصدر.

وتابع المصدر أن مصر تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين الممنوعين من دخول الجزائر، مشيرا إلى أن هذا القرار سيشمل حتى الصحفيين الذين يرافقون الوزراء والمسؤولين سواء العرب أو الأجانب في زياراتهم إلى الجزائر، بالإضافة إلى وجود قائمة “حظر” بأسماء صحفيين سوريين و خليجيون يسيئون للجزائر من دخول أراضيها، ويشمل الحظر عدد معتبر من الصحفيين الذين يعملون في قناة “الجزيرة” القطرية و على رأسهم الإعلامي السوري “فيصل القاسم”، على حد قول المصادر.

وأوضحت المصادر بأن القائمة تضم أيضا الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، بسبب مهاجمته لسياساتها ورئيسها، بالإضافة إلى الصحفي السعودي صالح الفهيد، الذي سخر من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واصفًا إياه بـ”المومياء”.