صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأحد، أن مشهدا تمثيليا في برنامج لبناني ساخر على قناة '' إل بي سي آي''، انتهى بفاجعة حقيقية، حينما أقدم المذيع سلام الزعتري، على شنق نفسه في مشهد تم وصفه بالصادم والمروع.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأحد، أن مشهدا تمثيليا في برنامج لبناني ساخر على قناة " إل بي سي آي"، انتهى بفاجعة حقيقية، حينما أقدم المذيع سلام الزعتري، على شنق نفسه في مشهد تم وصفه بالصادم والمروع.



فحسب موقع "السيبيل" اللبناني فقد قام الزعتري بتجربة شنق نفسه في إحدى حلقات البرنامج، لينقل بعد ذلك إلى المستشفى بشكل فوري، نتيجة إصابته بجلطة، مشيرا إلى أن زوجته المسماة "جيسيكا" أكدت أن خطأ وقع أثناء التصوير، لتتحول العملية التمثلية إلى مشهد حقيقي، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وأوضح الموقع المذكور أن البرنامج الذي يقدمه الزعتري، يعرض على 'إل دي سي' و'إل بي سي آي'، وهو برنامج نقدي ساخر.



