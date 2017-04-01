 تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة | ثقافة و فنون

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل | دولي

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي الشروط | مجتمع

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي

سكوب.. من قلب سجن عكاشة: هذا ما يقوم به أبناء وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

سكوب.. من قلب سجن عكاشة: هذا ما يقوم به أبناء وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس

بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي البوكوص تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو | ثقافة و فنون

بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي ''البوكوص '' تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة | مجتمع

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في

من جديد .. سعد لمجرد في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

من جديد .. ''سعد لمجرد'' في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات''

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 17:44 تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة
في جديد فاجعة الحوز التي تسببت فيها السيول الجارفة، علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الوقاية المدنية رفقة عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، تمكنت مساء أمس السبت، من انتشال جثة شخص وابنه بعد سبع ساعات من

"شوف تيفي"

في جديد فاجعة الحوز التي تسببت فيها السيول الجارفة، علمت "شوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدنية رفقة عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، تمكنت مساء أمس السبت، من انتشال جثة شخص وابنه بعد سبع ساعات من البحث بواد ايسيل بجماعة أغواطيم بإقليم الحوز.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يسمى قيد حياته حسن ويبلغ من العمر 51 سنة فيما ابنه يسمى عبد الغني وعمره 11 سنة ويقطنان بدوار الخرواع بجماعة أغواطيم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن زوجة الهالك انتابتها الشكوك بعد عودة قطيع الأغنام دون زوجها وابنها مما دفعها رفقة نجليها الآخرين للبحث عنهما وطلب مساعدة ساكنة الدوار إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.

وأكد ذات المصادر أن عناصر الوقاية المدنية، دخلت في سباق مع الزمن من أجل الوصول إلى الزوج وابنه قبل أن يتكمنا من العثور على جثي الأب وابنه على بعد ثماني كيلومترات من مكان اختفائهما بواد "شعبة" الزوية بجوار دوار اولاد يحيى بجماعة سيدي عبد الله غياث، وقد تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الحوز، عرفت أمس السبت سيولا جارفة نتيجة تساقط أمطار رعدية على المنطقة، ما تسبب في غرق الراحلين بواد ''إيسيل'' الواقع بين جماعتي ''أوريكة'' و ''أغواطيم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالك الوقاية المدنية بواد إيسيل الحوز الغرق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم وصادم.. رمي رضيعة في الشارع بالبيضاء وكلب ينهش رأسها..وها الحالة ديالها في قلب قسم الأطفال بمستشفى ابن رشد | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم.. رمي رضيعة في الشارع بالبيضاء وكلب ينهش رأسها..وها الحالة ديالها في قلب قسم الأطفال بمستشفى ابن رشد

عاجل..معطيات جديدة وصادمة حول قتل وطعن أم لأولادها بالسكين بأيت ملول بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل..معطيات جديدة وصادمة حول قتل وطعن أم لأولادها بالسكين بأيت ملول بطريقة بشعة

سرقة 6 أطنان من الحديد بمستودع في ملكية مستشار بالصويرة | حوادث و حقوق

سرقة 6 أطنان من الحديد بمستودع في ملكية مستشار بالصويرة

حصري ومثير..هذا هو الجناح الذي تتواجد به وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس...وها شنو عندها فقلب الحبس | حوادث و حقوق

حصري ومثير..هذا هو الجناح الذي تتواجد به وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس...وها شنو عندها فقلب الحبس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال | بــووز

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية | خارج البلاطو

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية

كثرة الهم تضحك...شوفو الموضة الجديدة للاحتجاج بالمغرب | بــووز

كثرة الهم تضحك...شوفو الموضة الجديدة للاحتجاج بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

صادم وبالفيديو..مشهد جد مؤلم: مقدم برنامج عربي شهير يشنق نفسه في إحدى حلقات برنامجه ويفارق الحياة

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل | دولي

بالصورة...مغربي يقود الحملة الإنتخابية لرئيس فرنسا المقبل

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي الشروط | مجتمع

سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.