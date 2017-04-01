تفاصيل جديدة ومؤلمة بخصوص فاجعة الحوز الناجمة عن السيول الجارفة ﻿

في جديد فاجعة الحوز التي تسببت فيها السيول الجارفة، علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الوقاية المدنية رفقة عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، تمكنت مساء أمس السبت، من انتشال جثة شخص وابنه بعد سبع ساعات من

"شوف تيفي"

في جديد فاجعة الحوز التي تسببت فيها السيول الجارفة، علمت "شوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدنية رفقة عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، تمكنت مساء أمس السبت، من انتشال جثة شخص وابنه بعد سبع ساعات من البحث بواد ايسيل بجماعة أغواطيم بإقليم الحوز.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يسمى قيد حياته حسن ويبلغ من العمر 51 سنة فيما ابنه يسمى عبد الغني وعمره 11 سنة ويقطنان بدوار الخرواع بجماعة أغواطيم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن زوجة الهالك انتابتها الشكوك بعد عودة قطيع الأغنام دون زوجها وابنها مما دفعها رفقة نجليها الآخرين للبحث عنهما وطلب مساعدة ساكنة الدوار إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.

وأكد ذات المصادر أن عناصر الوقاية المدنية، دخلت في سباق مع الزمن من أجل الوصول إلى الزوج وابنه قبل أن يتكمنا من العثور على جثي الأب وابنه على بعد ثماني كيلومترات من مكان اختفائهما بواد "شعبة" الزوية بجوار دوار اولاد يحيى بجماعة سيدي عبد الله غياث، وقد تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الحوز، عرفت أمس السبت سيولا جارفة نتيجة تساقط أمطار رعدية على المنطقة، ما تسبب في غرق الراحلين بواد ''إيسيل'' الواقع بين جماعتي ''أوريكة'' و ''أغواطيم''.



