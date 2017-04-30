سار للمغاربة اللراغبين في العمل بالإمارات.. وظيفة جديدة تنتظركم مقابل 7500 درهم شهريا: وهذه هي الشروط ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية أن دولة الإمارات تحتاج لحراس أمن ذكور وإناث، سيحصلون مقابل شغل هذه الوظائف على راتب شهري تبلغ قيمته 2770 درهم إمارتي أي ما يعادل 7500 درهم مغربية، بالإضافة إلى الحصول على 600 درهم

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام عربية أن دولة الإمارات تحتاج لحراس أمن ذكور وإناث، سيحصلون مقابل شغل هذه الوظائف على راتب شهري تبلغ قيمته 2770 درهم إمارتي أي ما يعادل 7500 درهم مغربية، بالإضافة إلى الحصول على 600 درهم إمارتي "1500 درهم مغربية كمنحة إضافية .

وعلى الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظيفة التوفر على الشروط التالية:

-السن ما بين 20 و43 سنة، والطول 170 بالنسبة للذكور وما فوق، و155 وما فوق بالنسبة للإناث

-المستوى الدراسي: الرابعة إعدادي وما فوق

وبالنسبة للوثائق فهي على الشكل التالي:

صورة كاملة

جواز سفر

صورة صغيرة بخلفية بيضاء

السيرة الذاتية بها خبرة كحارس أمن

حسن السيرة والسلوك



