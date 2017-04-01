سكوب.. من قلب سجن عكاشة: هذا ما يقوم به أبناء وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس ﻿

في جديد زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس المعتلقة بسجن ''عكاشة'' بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أن ''وفاء'' تحصل أسبوعيا على زيارة من أطفالها وبعض أقربائها.

"شوف تيفي"

في جديد زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس المعتلقة بسجن "عكاشة" بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" يومه الأحد، أن "وفاء" تحصل أسبوعيا على زيارة من أطفالها وبعض أقربائها.

وأشار المصدر ذاته أن طفل وطفلة "وفاء" ووالديها، يقومون جميعا بزيارتها أسبوعيا، وهو الأمر الذي يدخل البهجة والسرور إلى قلبها، مشيرا إلى أن تعامل أطفالها عادي بالرغم من اتهامها بالتحريض على قتل والدهم.

وأضاف ذات المصدر أن عدد الزائرين لـ "وفاء" يصل أحيانا لخمسة أشخاص نظرا للمعاملة الخاصة التي تحصل عليها بسجن عكاشة.



