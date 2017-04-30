بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي ''البوكوص '' تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو ﻿

نشر الفنان المغربي ''أنس الباز'', عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ''سناب شات'' , صورا رائعة لحفل زواجه الذي أقيم أمس السبت بمدينة مكناس مسقط رأس زوجته البعيدة كليا عن المجال الفني .

شوف تيفي: ف.ع





نشر الفنان المغربي ''أنس الباز'', عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ''سناب شات'' , صورا رائعة لحفل زواجه الذي أقيم أمس السبت بمدينة مكناس مسقط رأس زوجته البعيدة كليا عن المجال الفني .

و ظهر ''أنس الباز'' بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من فساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد من عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.

و يعد ''أنس الباز'' بطل الفيلم المغربي المثير للجدل ''كازا نيكرا'' لمخرجه ''نورالدين لخماري'' , واحدا من الممثلين المغاربة الذين وقعوا على أعمال فنية متميزة طيلة السنوات القليلة الأخيرة.





