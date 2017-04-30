بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي ''البوكوص '' تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو ﻿

شوف تيفي: ف.ع
نشر الفنان المغربي ''أنس الباز'', عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ''سناب شات'' , صورا رائعة لحفل زواجه الذي أقيم أمس السبت بمدينة مكناس مسقط رأس زوجته البعيدة كليا عن المجال الفني .
و ظهر ''أنس الباز'' بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من فساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد من عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.
و يعد ''أنس الباز'' بطل الفيلم المغربي المثير للجدل ''كازا نيكرا'' لمخرجه ''نورالدين لخماري'' , واحدا من الممثلين المغاربة الذين وقعوا على أعمال فنية متميزة طيلة السنوات القليلة الأخيرة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.