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بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي ''البوكوص '' تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 17:14 بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي البوكوص تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو | ثقافة و فنون
بالصور ...وأخيرا الممثل المغربي ''البوكوص '' تزوج...هاشكون هو وهامنين هي مرتو
نشر الفنان المغربي ''أنس الباز'', عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ''سناب شات'' , صورا رائعة لحفل زواجه الذي أقيم أمس السبت بمدينة مكناس مسقط رأس زوجته البعيدة كليا عن المجال الفني .

شوف تيفي: ف.ع



نشر الفنان المغربي ''أنس الباز'', عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ''سناب شات'' , صورا رائعة لحفل زواجه الذي أقيم أمس السبت بمدينة مكناس مسقط رأس زوجته البعيدة كليا عن المجال الفني .

و ظهر ''أنس الباز'' بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من فساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد من عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.

و يعد ''أنس الباز'' بطل الفيلم المغربي المثير للجدل ''كازا نيكرا'' لمخرجه ''نورالدين لخماري'' , واحدا من الممثلين المغاربة الذين وقعوا على أعمال فنية متميزة طيلة السنوات القليلة الأخيرة.



‫شوف تيفي

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السنوات القليلة الفيلم المغربي كازا نيكرا الأعراس المغربية أنس الباز

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