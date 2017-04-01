 حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة | مجتمع

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في

من جديد .. سعد لمجرد في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

من جديد .. ''سعد لمجرد'' في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات''

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا | بوليتيك

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا

انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي | مجتمع

انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي

مباشرة بعد فشل رئيس الحكومة في أول جروح إعلامي له...حامي الدين دخل طول وعرض في العثماني كن صادقا وقل الحقيقة | بوليتيك

مباشرة بعد فشل رئيس الحكومة في أول جروح إعلامي له...حامي الدين دخل طول وعرض في العثماني '' كن صادقا

بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين | مجتمع

بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين

عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية | دولي

عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي

حصري..هذا ما يقع بين الشوافة الوسيطة وزوجة مرداس الخائنة في قلب سجن عكاشة | مجتمع

حصري..هذا ما يقع بين الشوافة'' الوسيطة'' وزوجة مرداس ''الخائنة'' في قلب سجن عكاشة

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 16:31 حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة | مجتمع
حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة
عكس ما تعيشه وفاء زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بقسم النساء في سجن عكاشة وبالتحديد في الجناح رقم ١٠ الملقب بالجناح ''vip''، فإن عشيقها ''هشام مشتري'' القاتل الرئيسي يعيش الجحيم خلف القضبان

"شوف تيفي"

عكس ما تعيشه وفاء زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بقسم النساء في سجن عكاشة وبالتحديد في الجناح رقم ١٠ الملقب بالجناح "vip"، فإن عشيقها "هشام مشتري" القاتل الرئيسي يعيش الجحيم خلف القضبان الحديدية بسجن عكاشة بالبيضاء.

فحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هشام مشتري وعلى عكس وفاء المتهمة بالتحريض على ارتكاب الجريمة، وجد نفسه مضطهدا من طرف السجناء الذين عبروا عن اشمئزازهم منه ومن الطريقة التي تخلص بواسطتها من البرلماني مرداس بعد أن ربط علاقة مع زوجة هذا الأخير طمعا في أمواله، حيث وجه إليه العديد من السجناء وخاصة المتواجدون معه بالجناح اللوم والعتاب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالة الصحية والنفسية لـ "هشام مشتري" تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى قبل أيام نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاجلات الضرورية.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي"، كشفت صباح يومه الأحد، عن معطيات مثيرة بخصوص "وفاء" والتي تشير إلى أنها تحصل على معاملة خاصة بقسم النساء، وتشعر بالراحة في الجناح رقم 10 بعد ربطها لعلاقة صداقة قوية مع باقي السجينات، نظرا لقيامها بشكل مستمر بتوزيع السجائر والأكل عليهن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرلماني المقتول هشام مشتري السجون السجناء هشام مشتري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي | مجتمع

انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي

بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين | مجتمع

بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين

حصري..هذا ما يقع بين الشوافة الوسيطة وزوجة مرداس الخائنة في قلب سجن عكاشة | مجتمع

حصري..هذا ما يقع بين الشوافة'' الوسيطة'' وزوجة مرداس ''الخائنة'' في قلب سجن عكاشة

حصري.. جمعية فرنسية مغربية توجه ضربة موجعة لـماري لوبين وتحشد آلاف الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية | مجتمع

حصري.. جمعية فرنسية مغربية توجه ضربة موجعة لـماري لوبين'' وتحشد آلاف الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

مفيد السباعي يكشف كواليس لقائه بالأمير مولاي رشيد

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال | بــووز

طريف مغربي عندو فاتح ماي هو راس العام شوفو أشنو قال

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية | خارج البلاطو

شوف تيفي في مهرجان وجدة للأناقة والإبداع...أسرار وكواليس خاصة وحصرية

كثرة الهم تضحك...شوفو الموضة الجديدة للاحتجاج بالمغرب | بــووز

كثرة الهم تضحك...شوفو الموضة الجديدة للاحتجاج بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة | مجتمع
منذ 23 دقيقة

حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في

من جديد .. سعد لمجرد في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

من جديد .. ''سعد لمجرد'' في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك

شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات''

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا | بوليتيك

الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.