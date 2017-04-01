حصري..عكس وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس: هذا ما يقع لعشيقها هشام مشتري القاتل الرئيسي في الجريمة وسط سجن عكاشة ﻿

عكس ما تعيشه وفاء زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بقسم النساء في سجن عكاشة وبالتحديد في الجناح رقم ١٠ الملقب بالجناح ''vip''، فإن عشيقها ''هشام مشتري'' القاتل الرئيسي يعيش الجحيم خلف القضبان

"شوف تيفي"

عكس ما تعيشه وفاء زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بقسم النساء في سجن عكاشة وبالتحديد في الجناح رقم ١٠ الملقب بالجناح "vip"، فإن عشيقها "هشام مشتري" القاتل الرئيسي يعيش الجحيم خلف القضبان الحديدية بسجن عكاشة بالبيضاء.

فحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هشام مشتري وعلى عكس وفاء المتهمة بالتحريض على ارتكاب الجريمة، وجد نفسه مضطهدا من طرف السجناء الذين عبروا عن اشمئزازهم منه ومن الطريقة التي تخلص بواسطتها من البرلماني مرداس بعد أن ربط علاقة مع زوجة هذا الأخير طمعا في أمواله، حيث وجه إليه العديد من السجناء وخاصة المتواجدون معه بالجناح اللوم والعتاب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالة الصحية والنفسية لـ "هشام مشتري" تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى قبل أيام نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاجلات الضرورية.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي"، كشفت صباح يومه الأحد، عن معطيات مثيرة بخصوص "وفاء" والتي تشير إلى أنها تحصل على معاملة خاصة بقسم النساء، وتشعر بالراحة في الجناح رقم 10 بعد ربطها لعلاقة صداقة قوية مع باقي السجينات، نظرا لقيامها بشكل مستمر بتوزيع السجائر والأكل عليهن.



