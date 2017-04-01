من جديد .. ''سعد لمجرد'' في ورطة بباريس و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن السلطات الفرنسية طلبت من الفنان المغربي ''سعد لمجرد'' مؤخرا , احترام التعليمات الخاصة بالسوار الإلكتروني الذي يرتديه.
و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن محامي ''سعد'' كان قد نبه المعلم بخصوص ضرورة احترام عدد من التعليمات القانونية الخاصة بالسوار الالكتروني الذي ينام و يستحم به ,كشرط لحصوله على السراح المؤقت , حيث أكدت ذات المصادر أن الخناق اشتد على ''سعد لمجرد '' و الذي أصبح مطالبا بعدم تخطي المئات من الأمتار عن مقر إقامته , مع ضرورة الإخبار من أجل المشاركة في وسيلة أساسية لحياته العائلية، أو العلاج الطبي أو متابعة الدراسة أو تكوين مهني أو مباشرة عمل أو استثمار , حيث أضحى ملزما بعد مغادرة إقامته من 7 مساءا إلى حدود 8 صباحا.
و كانت محكمة باريس قد قررت منح ''سعد لمجرد'' السراح المؤقت في 13 أبريل الجاري بعد قضائه أكثر من 6 أشهر من السجن الاحتياطي بسجن ''فلوري'' بتهمة الاغتصاب.
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