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شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات'' و''المينورسو'' تتدخل

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 16:20 شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب البوليساريو تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة الكركرات والمينورسو تتدخل | بوليتيك
شوفو التبرهيش ...بعد فرض الإنسحاب ''البوليساريو'' تبقي على شاحنة وحيدة بمنطقة ''الكركرات'' و''المينورسو'' تتدخل
كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' من المنطقة الحدودية الكركرات، أن شاحنة واحد تابعة للبوليساريو هي التي بقيت بعد إنسحاب جميع العناصر المسلحة ومعداتهم.

شوف تيفي

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' من المنطقة الحدودية الكركرات، أن شاحنة واحد تابعة للبوليساريو هي التي بقيت بعد إنسحاب جميع العناصر المسلحة ومعداتهم.

وأضاف دات المصدر، أن المينورسو تدخلت لمعرفة ملابسات الشاحنة التي مازالت بمنطقة الكركرات الحدودية، حيث ربطت الإتصال بقيادة البوليساريو فأكدوا لها أن العربة تعرضت لعطب تقني وأنه سيتم إصلاحها ونقلها من المنطقة قريبا.

ورغم الشكوك التي تحوم حول بقاء الشاحنة التي ستسغلها ''البوليساريو''في مناورة بليدة منها للعودة إلى المنطقة مجددا، كشف ذات المصدر أن المينورسو تراقب الحادثة وطالبت من البوليساريو الإسراع في نقل الشاحنة إلتزاما بالقرار الأممي الأخير، والذي تعهد بالتدخل إن تجاوزت صنيعة الجزائر الشهر دون عودة جميع عناصرها بالكامل إلى مخيمات تندوف.

ومند خروج توصيات قرار مجلس الأمن الأخير الذي أشاد بإلتزامات المغرب ومقترحه المتمثل في الحكم الداتي لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، تعيش البوليساريو إحتقانا غير مسبوق بعد ''الأوهام '' التي روجها قادة البوليساريو بعد دخولهم غير القانوني لمنطقة الكركرات الحدودية، حيث وعدوا المحتجزين بنقلهم للمنطقة القريبة من المحيط الأطلسي.

 

‫شوف تيفي

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البوليساريو الحكم الداتي الشاحنة الكرارات شوف تيفي

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