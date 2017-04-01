الصحافة الجزائرية مرتبكة و تُمارس التضليل والكذب بعد انتصار المغرب أمميا ﻿

شنت الصحافة الجزائرية حملة مسعورة على المغرب، بعد أن تمكن من كسب نقاط مهمة لصالحه حول قضية الصحراء المغربية، بعد المصادقة على القرار الأممي رقم 2351، والذي دعا ''البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري

شوف تيفي

شنت الصحافة الجزائرية حملة مسعورة على المغرب، بعد أن تمكن من كسب نقاط مهمة لصالحه حول قضية الصحراء المغربية، بعد المصادقة على القرار الأممي رقم 2351، والذي دعا ''البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من منطقة الكركرات في لا تتعدى 30 يوما.

هذا الانتصار للدبلوماسية المغربية، حولته الصحافة الجزائرية، خاصة تلك المحسوبة على صناع القرار بالبلد، إلى '' انتصار وهمي'‘ لصالح الجبهة الانفصالية، كما هو الشأن لجريدة '' الشروق'' التي حرفت مضمون قرار مجلس الأمن، وتحدث عن كونه '' تبنى موقف البوليساريو''، وأن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة اعتبرت '' النشاط التجاري للمغرب بالكركرات بممارسة غير قانونية"، لأنها تتم في منطقة عسكرية يمنع فيها أي نشاط مدني''، وهو تظليل فاضح تمارسه هذه الصحيفة المقربة من العسكر الحاكم بالجزائر، لأن القرار لم يُشر بالبث والمطلق لهذا الأمر، بل اعتبر أن تواجد ميليشيات الجبهة بالكركرات تهديد لاتفاقية وقف إطلاق النار.

واستغل مسؤولون بارزون دنو موعد الانتخابات الجزائرية، بغرض الركوب على القضية، حيث نقلت ''المساء'' الجزائرية ما اعتبره رمطان لعمامرة، وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس، السبت 29 أبريل 2017، '' نجاحا دبلوماسيا للقضية الصحراوية''، وهو يقود حملته الانتخابية بإحدى المدن الجزائرية''.

ولجأت ''المساء'' الجزائرية إلى أساليب التضليل والكذب، حين زعمت '' أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات العازلة تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار الموقّع عليه سنة 1991''، في حين أن المغرب قرر منذ فبراير الماضي الانسحاب الأحادي من المنطقة.'' كما كشفت الصحافة العالمية والوكالات الدولية حقيقة الضربة القاسية التي تلقتها الجزائر و صنيعتها البوليساريو التي خرجت مهانة من الكركرات ..