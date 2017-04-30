انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي ﻿

حصلت قناة ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية تخص الشاب المغربي ''ياسين عميري'' ابن مدينة المحمدية والذي وضع مفاجأة على طاولة عشاء الملك أثناء تواجده بميامي الأمريكية .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





حصلت قناة "شوف تيفي" على معلومات حصرية تخص الشاب المغربي "ياسين عميري" ابن مدينة المحمدية والذي وضع مفاجأة على طاولة عشاء الملك أثناء تواجده بميامي الأمريكية .

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وذكرت مصادر خاصة أن الشاب المغربي يقيم بولاية فلوريدا منذ سنة 1999 و أنشأ سنة 2008 ,ناديا رياضيا أطلق عليه اسم " نادي شباب أورلاندو" بتمويل ذاتي يهدف الى مساعدة أبناء الجالية المغربية بأمريكا على الاندماج و حل بعض مشاكلها ومعالجة اهتماماتهم , و بضرورة تسويق الهوية والتاريخ و الثقافة المغربية , لدى الشارع و المواطن الأمريكي.



و أضافت المصادر أن النادي ارتكز في البداية على الرياضة و التي تعتبر أسهل وسيلة من أجل تسويق صورة المغرب بأمريكا ,حيث تم تكوين نادي لكرة القدم يضم عددا من أفراد الجالية المغربية بولاية فلوريدا , بتنظيم دوريات لكرة القدم , وذلك من أجل زرع روح الصداقة والتضامن والتعاون, و تمكن النادي من جمع فرق مغربية تأتي من مختلف الولايات , في مناسبات وطنية منها الإحتفال بعيد المسيرة الخضراء وعيد العرش و التي تعتبر من أهم المناسبات الوطنية التي يشتغل عليها النادي المغربي , هذا العرف الرياضي ترسخ لسنوات سلط عليه الضوء اعلاميا عبر استضافته لعدد من الصحفيين و الأسماء الرياضية اللامعة أمثال " عبدالمجيد الظلمي" و "مصطفى الحداوي" و "يوسف روسي" و "حسن بنعبيشة" و الكابتن "نورالدين النيبت" و غيرهم , كما تم تكريم ثلة من اللاعبين المغاربة الذين شرفوا المغرب في وقت سابق , كـنجم المنتخب الوطني "جواد الزايري" , "يوسف روسي" و غيرهم من الأسماء.



و اهتدى صاحب فكرة " نادي شباب أورلاندو" إلى إضافة الشق الفني للرياضي, حيث نظم النادي المغربي سنة 2015 سهرة فنية كبرى احتفالا بعيد المسيرة الخضراء أحياه عدد من النجوم المغاربة و على رأسهم " أسماء لمنور" و "حاتم عمور" و النجم أحمد شوقي" بالإضافة إلى المنشط رشيد العلالي".



وعلاوة على ذلك، فقد أخذ "نادي شباب أورلاندو" على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب و مقدسات الوطن , حيث شارك في مارس 2016 في وقفة احتجاجية إلى جانب عدد من المنظمات و الجمعيات المغربية بأمريكا أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك احتجاجا على التصريحات "غير المسؤولة " التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السابق "بان كي مون" ضد وحدة الصحراء المغربية, عبروا خلالها عن شجبهم لهذه التصريحات و الانزلاقات الخطيرة بشكل حضاري .



أما الشق الاجتماعي للنادي فانصب على فئة المحرومين و المهمشين في المغرب , حيث جمع النادي تبرعات وصلت إلى حوالي 23 ألف دولار و قام بتقديمها كمساعدات عينية لما يقرب من 470 أسرة مغربية مستها الفيضانات في إقليم ورزازات.



هذه الأنشطة و البرامج الاجتماعية و الرياضية و الفنية الكبيرة التي أنجزها عدد من مغاربة العالم, جعلت الملك محمد السادس يعبر عن فخره بمثل هذه النوادي و هؤلاء الشباب المغاربة الذين يعطون صورة جميلة عن وطنهم و يسوقون صورة جميلة عن المغرب بمختلف ربوع العالم .



