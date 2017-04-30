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انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 16:04 انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي | مجتمع
انفراد .. أسرار حصرية عن الشاب الذي فاجأ الملك على مائدة عشائه بميامي
حصلت قناة ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية تخص الشاب المغربي ''ياسين عميري'' ابن مدينة المحمدية والذي وضع مفاجأة على طاولة عشاء الملك أثناء تواجده بميامي الأمريكية .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


حصلت قناة "شوف تيفي" على معلومات حصرية تخص الشاب المغربي "ياسين عميري" ابن مدينة المحمدية والذي وضع مفاجأة على طاولة عشاء الملك أثناء تواجده بميامي الأمريكية .
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وذكرت مصادر خاصة أن الشاب المغربي يقيم بولاية فلوريدا منذ سنة 1999 و أنشأ سنة 2008 ,ناديا رياضيا أطلق عليه اسم " نادي شباب أورلاندو" بتمويل ذاتي يهدف الى مساعدة أبناء الجالية المغربية بأمريكا على الاندماج و حل بعض مشاكلها ومعالجة اهتماماتهم , و بضرورة تسويق الهوية والتاريخ و الثقافة المغربية , لدى الشارع و المواطن الأمريكي.

و أضافت المصادر أن النادي ارتكز في البداية على الرياضة و التي تعتبر أسهل وسيلة من أجل تسويق صورة المغرب بأمريكا ,حيث تم تكوين نادي لكرة القدم يضم عددا من أفراد الجالية المغربية بولاية فلوريدا , بتنظيم دوريات لكرة القدم , وذلك من أجل زرع روح الصداقة والتضامن والتعاون, و تمكن النادي من جمع فرق مغربية تأتي من مختلف الولايات , في مناسبات وطنية منها الإحتفال بعيد المسيرة الخضراء وعيد العرش و التي تعتبر من أهم المناسبات الوطنية التي يشتغل عليها النادي المغربي , هذا العرف الرياضي ترسخ لسنوات سلط عليه الضوء اعلاميا عبر استضافته لعدد من الصحفيين و الأسماء الرياضية اللامعة أمثال " عبدالمجيد الظلمي" و "مصطفى الحداوي" و "يوسف روسي" و "حسن بنعبيشة" و الكابتن "نورالدين النيبت" و غيرهم , كما تم تكريم ثلة من اللاعبين المغاربة الذين شرفوا المغرب في وقت سابق , كـنجم المنتخب الوطني "جواد الزايري" , "يوسف روسي" و غيرهم من الأسماء.

و اهتدى صاحب فكرة " نادي شباب أورلاندو" إلى إضافة الشق الفني للرياضي, حيث نظم النادي المغربي سنة 2015 سهرة فنية كبرى احتفالا بعيد المسيرة الخضراء أحياه عدد من النجوم المغاربة و على رأسهم " أسماء لمنور" و "حاتم عمور" و النجم أحمد شوقي" بالإضافة إلى المنشط رشيد العلالي".

وعلاوة على ذلك، فقد أخذ "نادي شباب أورلاندو" على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب و مقدسات الوطن , حيث شارك في مارس 2016 في وقفة احتجاجية إلى جانب عدد من المنظمات و الجمعيات المغربية بأمريكا أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك احتجاجا على التصريحات "غير المسؤولة " التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السابق "بان كي مون" ضد وحدة الصحراء المغربية, عبروا خلالها عن شجبهم لهذه التصريحات و الانزلاقات الخطيرة بشكل حضاري .

أما الشق الاجتماعي للنادي فانصب على فئة المحرومين و المهمشين في المغرب , حيث جمع النادي تبرعات وصلت إلى حوالي 23 ألف دولار و قام بتقديمها كمساعدات عينية لما يقرب من 470 أسرة مغربية مستها الفيضانات في إقليم ورزازات.

هذه الأنشطة و البرامج الاجتماعية و الرياضية و الفنية الكبيرة التي أنجزها عدد من مغاربة العالم, جعلت الملك محمد السادس يعبر عن فخره بمثل هذه النوادي و هؤلاء الشباب المغاربة الذين يعطون صورة جميلة عن وطنهم و يسوقون صورة جميلة عن المغرب بمختلف ربوع العالم .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الملك محمد السادس نادي شباب أورلاندو نورالدين النيبت روسي

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