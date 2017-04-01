مباشرة بعد فشل رئيس الحكومة في أول جروح إعلامي له...حامي الدين دخل طول وعرض في العثماني '' كن صادقا وقل الحقيقة'' ﻿

يبدو أن الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وصلت حد لجوء قيادات الحزب لصفحاتهم الفايسبوكية لنشر غسيل الصراع الكبير المحتدم، بين التيار الدي يتزعمه سعد الدين العثماني ووزراء حزب المصباح،

شوف تيفي



يبدو أن الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وصلت حد لجوء قيادات الحزب لصفحاتهم الفايسبوكية لنشر غسيل الصراع الكبير المحتدم، بين التيار الدي يتزعمه سعد الدين العثماني ووزراء حزب المصباح، وقيادات أخرى مناصرة لمنهج الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

ورغم إجماع المتتبعين سواء من داخل حزب العدالة والتنمية أو خارجه، بفشل سعد الدين العثماني ليلة أمس خلال برنامج تلفزي ، في إقناع المشاهدين ببرنامجه الحكومي ومشاورات تشكيله حكومته، خرج القيادي بحزب ''المصباح'' عبد العالي حامي الدين في تدوينة مثيرة كشف فيها بعض أسرار المشاورات الحكومية خلافا لما صرح به سعد الدين العثماني.



وأفاد حامي الدين، بأنه ''من باب الشهادة أمام الله، ورفعا لأي التباس بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تتخذ قرارا بإدخال الاتحاد الاشتراكي، ولو اتخذت قرارا واضحا لأصدرت فيه بيانا واضحا بكل شجاعة، كما اعتادت على ذلك''.''

وأضاف حامي الدين، أن ''الحقيقة هي أن الأمانة العامة وضعت أمام الأمر الواقع، ووضعت أمام معطيات لم تكن على علم بها أثناء اجتماع المجلس الوطني''، موضحا، بأن ''الحقيقة أنه تم فرض الاتحاد الاشتراكي على سعد الدين العثماني وقبل هو هذا الشرط، ونقل إلى الأمانة العامة ما مفاده أن ''الحكومة إما أن تكون بالاتحاد الاشتراكي أو لا تكون''.

وقال حامي الدين، أن الأمانة العامة '' افترقت وهي تمني نفسها على إمكانية نجاح العثماني في مفاوضاته واحترام مضامين بيان 16 مارس الذي على أساسه تفاعلت الأمانة العامة بشكل إيجابي مع البلاغ الملكي''.

وتابع حامي الدين من خلال تدوينته، ببعث رسائل قوية ضدا على تصريحات العثماني يوم أمس، بالقول، أن ''القبول بالأمر الواقع لا يعني اتخاذ القرار ولكن يعني في أحسن الحالات عدم الاعتراض''، مختتما تدوينته بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الصدق في القول، خاصة أن المطلوب اليوم هو ''الرواية الحقيقية دون زيادة أو نقصان مع تحري الصدق، فإن الدنيا فانية ولا يصح إلا الصحيح'' على حد تدوينة حامي الدين.