بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين ﻿

تحتفل العائلة الملكية اليوم الأحد 30 أبريل و معها الشعب المغربي بعيد ميلاد مدللة القصر الأميرة للا سكينة المزدادة في 30أبريل سنة 1986.

شوف تيفي:

تحتفل العائلة الملكية اليوم الأحد 30 أبريل و معها الشعب المغربي بعيد ميلاد مدللة القصر الأميرة للا سكينة المزدادة في 30أبريل سنة 1986.

و بهذه المناسبة نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك عبر حسابه بالانستغرام، فيديو رائع للأميرة وهنأها بهذه المناسبة .

و فرحة الأميرة بعيد ميلادها الواحد و الثلاثون استثنائية حيث تخلد هذه المناسبة رفقة توأمها الجميلين .

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