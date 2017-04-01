بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين ﻿

شوف تيفي:
تحتفل العائلة الملكية اليوم الأحد 30 أبريل و معها الشعب المغربي بعيد ميلاد مدللة القصر الأميرة للا سكينة المزدادة في 30أبريل سنة 1986.
و بهذه المناسبة نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك عبر حسابه بالانستغرام، فيديو رائع للأميرة وهنأها بهذه المناسبة .
و فرحة الأميرة بعيد ميلادها الواحد و الثلاثون استثنائية حيث تخلد هذه المناسبة رفقة توأمها الجميلين .
شوف تيفي؛المغرب؛للا سكينة؛الأميرة؛القصر الملكي
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