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بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 15:48 بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين | مجتمع
بالفيديو.. الفرحة في القصر الملكي و بنكيران أول المهنئين
تحتفل العائلة الملكية اليوم الأحد 30 أبريل و معها الشعب المغربي بعيد ميلاد مدللة القصر الأميرة للا سكينة المزدادة في 30أبريل سنة 1986.

شوف تيفي:

 

تحتفل العائلة الملكية اليوم الأحد 30 أبريل و معها الشعب المغربي بعيد ميلاد مدللة القصر الأميرة للا سكينة المزدادة في 30أبريل سنة 1986.

و بهذه المناسبة نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك عبر حسابه بالانستغرام، فيديو رائع للأميرة وهنأها بهذه المناسبة .

و فرحة الأميرة بعيد ميلادها الواحد و الثلاثون استثنائية حيث تخلد هذه المناسبة رفقة توأمها الجميلين .

شوف تيفي؛المغرب؛للا سكينة؛الأميرة؛القصر الملكي

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شوف تيفي المغرب للا سكينة الأميرة القصر الملكي

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