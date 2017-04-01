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عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 15:36 عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية | دولي
عاجل . انتحاريان يفجران نفسيهما قبل اعتقالهما وتفكيك خلية إرهابية استهدفت المسجد النبوي بالسعودية
كشفت وزارة الداخلية السعودية يومه الأحد، أنها فككت خلية إرهابية، تورطت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي في يوليوز الماضي.


''شوف تيفي''


كشفت وزارة الداخلية السعودية يومه الأحد، أنها فككت خلية إرهابية، تورطت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي في يوليوز الماضي.

وحسب وسائل إعلام عربية من بينها موقع ''سكاي نيوز'' فقد قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إن قوات الأمن داهمت وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحي النسيم والقبض فيها على المدعو حسام صالح سمران الجهني، والثاني عبارة عن استراحة بحي الحرازات، استخدمت كمأوى ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

وأكدت الداخلية السعودية أن اثنان من الإرهابيين، فجر نفسيهما، خلال عملية المداهمات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حر الحرازات خلية إرهابية الانتحاري المتحدث الأمني وزارة الداخلية

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