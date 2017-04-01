حصري..هذا ما يقع بين الشوافة'' الوسيطة'' وزوجة مرداس ''الخائنة'' في قلب سجن عكاشة ﻿

علمت '' شوف تيفي'' يومه الأحد من مصدر خاص أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، تلتقي باستمرار مع '' الشوافة'' الوسيطة و المتهمة بالمشاركة في جريمة مرداس التي هزت الرأي العام المغربي.

''شوف تيفي''

علمت '' شوف تيفي'' يومه الأحد من مصدر خاص أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، تلتقي باستمرار مع '' الشوافة'' الوسيطة و المتهمة بالمشاركة في جريمة مرداس التي هزت الرأي العام المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن وفاء تلتقي بـ ''الشوافة'' خلال ما يسمى بـ ''الزيارة'' و أيضا خلال ''الاستراحة اليومية''، حيث تستغلان هذه الفرصة لتبادل أطراف الحديث في العديد من الأمور وخاصة في مشكلتهما.

وأكد ذات المصدر أن '' الشوافة'' ووفاء لا توجدان بنفس ''السليون''، مشيرا أن هذه الأخيرة، توجد في الطابق السفلي للجناح رقم١٠، بينما توجد ''الشوافة'' في الطابق الثالث لنفس الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية ، كشفت أن ''الشوافة'' لعبت دور الوسيطة بين وفاء وعشيقها القاتل الرئيسي هشام مشتري، وقد تمت متابعتها بتهمة المشاركة.



