حصري.. جمعية فرنسية مغربية توجه ضربة موجعة لـماري لوبين'' وتحشد آلاف الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ﻿

كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' عن عقد الجمعية لاجتماع، قامت خلاله بتشجيع آلاف المنتمين لها والمتعاطفين معها من أجل التصويت لصالح

''شوف تيفي''



كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' عن عقد الجمعية لاجتماع، قامت خلاله بتشجيع آلاف المنتمين لها والمتعاطفين معها من أجل التصويت لصالح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ماي المقبل.

وأوضح رئيس الجمعية المذكورة أن سياسية ماري لوبن زعيمة اليمين المتطرف، تهدف إلى تدمير المجال الحقوقي بفرنسا، مشيرا إلى أن برنامجها الانتخابي يؤكد على عنصرية لوبين واستعدادها لاستهداف المهاجرين بمختلف أشكالهم وتلاوينهم ودياناتهم، مشيرا إلى أن الجمعية قررت تشجيع الفرنسيين على التصويت لصالح ماكرون، نظرا لخروجه ببرنامج معقول يهدف إلى خدمة فرنسا والفرنسيين والمهاجرين.

جدير بالذكر أن المرشح إمانويل ماكرون ومارين لوبان تصدرا الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية، حيث حصل ماكرون على 23.7 في المائة من الأصوات ولوبان على 21.7 في المائة وستجري الجولة الثانية بينها في 7 ماي المقبل.