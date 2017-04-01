عاجل...''متشدد'' يفجر نفسه بسيدي بوزيد التونسية وسط تبادل لإطلاق النار بين الشرطة و''الإرهابيين'' ﻿

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سمع قبل قليل من يومه الأحد تبادل لإطلاق نار كثيف، بولاية سيدي بوزيد بين 3 إرهابيين وقوات الحرس الوطني التي تمكنت من القبض على أحدهم وتحاصر الثاني فيما فجر إرهابي ثالث نفسه.
وحسب مواقع إعلامية تونسية، تواصل الشرطة التونسية، محاصرة إرهابيين بحي أولاد شبيل بمدينة سيدي بوزيد بعد تفجير أحد الإرهابيين نفسه دون وقوع ضحايا من الأمنيين أو المدنيين.
ويتواصل الانتشار الأمني المكثف وتطويق مكان العملية أين يتحصن إرهابي أو أكثر بأحد المنازل، دون تحديد عدد العناصر الإرهابية أو هوياتهم وسط تجمع عشرات من أهالي المنطقة حول مكان العملية.
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