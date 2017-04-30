عاجل وبالصور..هذا ما يقع ضواحي القنيطرة بسبب تهديد شخصين بالانتحار+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، ما زالا إلى حدود الساعة من يومه الأحد، يقنعان شخصين بالعدول عن فكرة الانتحار بإلقاء نفسيهما من أعلى برج للاتصالات الموجود على مستوى منطقة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، ما زالا إلى حدود الساعة من يومه الأحد، يقنعان شخصين بالعدول عن فكرة الانتحار بإلقاء نفسيهما من أعلى برج للاتصالات الموجود على مستوى منطقة سيدي الطيبي ضواحي مدينة القنيطرة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن الأمر يتعلق بكل من "صوافة عبد الرحيم" و"عويشات إدريس" واللذان رفعا العديد من الشعارات خلال تواجدهما على أعلى البرج، وقد هددا بالانتحار في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهما المتعلقة بتعوضهم بعد هدم منازلهم من طرف السلطات.

وأوضح المصدر ذاته أن حالة استنفار أمني يعرفها محيط برج الاتصالات، بالإضافة إلى تجمع العشرات من المواطنين الذين ناشدوا بدورهم الشابين بالنزول وبالتفاوض مع السلطات حتى يتم إيجاد حل لمشكلهم المتعلق بالسكن.



