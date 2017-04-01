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خطير .. فيضانات خطيرة تضرب اقليم الحوز و واد ''إيسيل'' يقتل رجلا و ابنه في مشهد مروع

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 14:31 خطير .. فيضانات خطيرة تضرب اقليم الحوز و واد إيسيل يقتل رجلا و ابنه في مشهد مروع | مجتمع
خطير .. فيضانات خطيرة تضرب اقليم الحوز و واد ''إيسيل'' يقتل رجلا و ابنه في مشهد مروع
لقي مواطن خمسيني رفقة ابنه البالغ من العمر 11 سنة، مصرعهما يوم أمس السبت ، غرقا بواد ''ايسيل'' بسبب الأمطار الرعدية التي تهاطلت بغزارة على إقليم الحوز.


شوف تيفي:

لقي مواطن خمسيني رفقة ابنه البالغ من العمر 11 سنة، مصرعهما يوم أمس السبت ، غرقا بواد ''ايسيل'' بسبب الأمطار الرعدية التي تهاطلت بغزارة على إقليم الحوز.


و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الضحيتين تعرضا للغرق على مستوى ''شعبة'' تصب بواد ''إيسيل'' , الواقعة بين جماعتي ''أوريكة'' و ''أغواطيم'' بإقليم الحوز .


و أشارت مصادر مسؤولة لقناة ''شوف تيفي''، أن الهالك وابنه تم اعلان فقدانهما منذ عصر يوم السبت، ليتوصل درك منطقة ''تحناوت'' بإخبارية حول الموضوع قبل أن تنتقل عناصر من تلك السرية إلى عين المكان، حيث قاموا بعدة عمليات بحث دقيقة دامت أزيد من سبع ساعات، انتهت بانتشال جثة الهالك وابنه من الوادي المذكور.


وأضافت ذات المصادر أنه تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بمراكش من أجل اخضاعها لإجراء التشريح الطبي، حيث تم فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الحادث الأليم.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي تحناوت أوريكة أغواطيم إقليم الحوز

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