 نايضة بين قيادات ''البيجيدي''.. قيادي: هناك أمور لا يمكن قبولها.. وماء العينين ترد : لا مكان للتخوين بيننا ﻿
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نايضة بين قيادات ''البيجيدي''.. قيادي: هناك أمور لا يمكن قبولها.. وماء العينين ترد : لا مكان للتخوين بيننا

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 14:17 نايضة بين قيادات البيجيدي.. قيادي: هناك أمور لا يمكن قبولها.. وماء العينين ترد : لا مكان للتخوين بيننا | بوليتيك
نايضة بين قيادات ''البيجيدي''.. قيادي: هناك أمور لا يمكن قبولها.. وماء العينين ترد : لا مكان للتخوين بيننا
يبدو أن إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له على رأس الحكومة، أثر بشكل كبير على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية وزعزع أركانه.

شوف تيفي


يبدو أن إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له على رأس الحكومة، أثر بشكل كبير على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية وزعزع أركانه.

وتحولت الصراعات الداخلية بين قيادات بارزة داخل الحزب من السر إلى العلن، حين لجأ قياديون بالحزب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار ما يدور من خلافات قوية واحتقان داخلي بحزب المصباح.


ووجه عبد اللطيف سودو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لمن وصفهم بـ ''البعض'' الذين '' يستغلون وسائل الإعلام لتمرير رسائلهم ويقول البعض انتهى فلان ويلمع فلان...''، قائلا إن هذا الأمر '' لايمكن قبوله''.


وأضاف سودو في تدوينة له على الفيسبوك، كاشفا ما يدور داخل الحزب في الآونة الأخيرة '' كلما تأخر انعقاد المجلس الوطني كلما تعقدت الأمور وازداد التوتر والإحتقان .. كنت دائما ممن يتجنب تحويل الحوار الداخلي لشبكات التواصل والإعلام وأطلب من إخوتي و أخواتي أعضاء المجلس الوطني أن يتريثوا قبل الخوض في أمور الحزب خارج المؤسسات .. وعلى شبكات التواصل .. لكن أن (يستغل) البعض وسائل الإعلام و يمرر رسائله ويقول البعض انتهى فلان و يلمع فلان، فهذا ما لا يمكن قبوله أبدا ..''.


وزاد في تدوينته '' إما انعقاد المجلس الوطني للحوار الهادئ المسؤول وإما ترك الإخوة و الأخوات أعضاء المجلس الوطني للتعبير عن أرائهم دون قيد ولا شرط ولا رقابة.. لا يمكن أن نعيب على البعض ما يكتبون ولا نعيبه على البعض الآخر الذي يستغل المنابر الإعلامية واللقاءات مع الأعضاء في الأقاليم...''


ويظهر أن القيادية والبرلمانية بالحزب آمنة ماء العينين، لم يرقى لها ما ذكره عضو المجلس الوطني لحزبها، حين سارعت للرد عليه عبر تدوينة مشابهة عنونتها بـ '' لا مكان للتخوين بيننا ولا للاتهامات''، وجاء فيها'' التعبير عن الرأي و التفاعل مع آراء وتقديرات يتم التعبير عنها في وسائل الإعلام أمر عادي ومشروع، مضيفة '' طالبنا منذ البداية بعقد المجلس الوطني لنقاش الحوار الداخلي، ربما تعذر عقده لاعتبارات يراها الاخوان، لكن اختيار النقاش في وسائل الإعلام لا يلغي حق التفاعل في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.


لكن ذلك كله لا يمكن أن يتم الا من خلال احترام الشرعيات وقيم الوفاء والتعبير عن الرأي بأدب دون تجريح أو إيذاء للمشاعر في مرحلة عصيبة من مسار حزبنا.''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العدالة والتنمية العثماني الحكومة البيجيدي بنكيران ماء العينين سودو

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