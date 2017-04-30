سعد لمجرد ''عطا العصير'' لمومو و ها كيفاش رد ليه الصرف ﻿

كشف عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' , أن الفنان ''سعد لمجرد'' أزال متابعته لحساب المنشط الاذاعي المغربي ''محمد بو صفيحة'' الملقب بـ''مومو'' في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن الفني بالمغرب



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كشف عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' , أن الفنان ''سعد لمجرد'' أزال متابعته لحساب المنشط الاذاعي المغربي ''محمد بو صفيحة'' الملقب بـ''مومو'' في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن الفني بالمغرب أنها تصفية حسابات بين ''لمعلم'' و ''مومو'' بسبب الموقف الجامد و البارد الذي أبان عنه المنشط المغربي فيما يخص قضية سعد عندما كان معتقلا.

و كان عدد من المقربين من النجم المغربي و صاحب برنامج ''لو مورنينغ دو مومو'' قد أكدوا أن علاقتهما مرت بمرحلة توثر و فتور قبل اعتقال لمعلم بمدة لتستمر بعد اعتقاله , حيث أن ''مومو'' لم يكلف نفسه و على غرار عدد من الاعلاميين مسؤولية الدفاع عن صديقه الحميم من الهجوم الذي شن عليه من طرف عدد من الأسماء الفنية , ولم يكلف نفسه حتى السؤال عن أحوال العائلة و معرفة سير القضية.

و اعتبر عدد من المتتبعين هذا القرار الذي أقدم عليه ''لمجرد'' لأن الأمر يتعلق بتصفية للحسابات بين ''سعد'' و عدد من الأسماء التي ''تخلت'' عنه في محنته و هو خلف القضبان, حيث علق أحد المحبين على إحدى صور الأنستغرام قائلا '' مازال توزيع العصير متواصلا'' , مستعملا جملة ''اعطيه العصير'' و التي فضل و يفضل بها صاحب رائعة ''غلطانة'' , الرد على عدد من أعدائه .







