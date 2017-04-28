رائع .. بعد ''بن كيران'' صور فنانتان مغربيتان تؤديان مناسك العمرة تغزو الفايسبوك المغربي ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
نشرت الفنانتان المغربيتان ''صفاء و هناء'' صورة لهما عبر حسابهما الشخصي على تطبيق ''الأنستغرام'' أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي بالديار السعودية ,وهما مرتديتان ثوب الإحرام , وتؤديان مناسك العمرة لهذا العام .
الصورة حصدت عدد من عبارات و تعاليق الاعجاب من طرف عشاق التوأم المغربي و الذين تمنوا لهما ''عمرة مقبولة''.
و تعد صفاء و هناء الرايس, من بين النجوم المغاربة والعرب اللواتي سطع نجمهن بالساحة المغربية في السنوات الأخيرة و ذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته عدد من أعمالهما الفنية أبرزها ''داني و ديتو'' و التي عرف نسبة مشاهدات عالية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.