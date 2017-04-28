رائع .. بعد ''بن كيران'' صور فنانتان مغربيتان تؤديان مناسك العمرة تغزو الفايسبوك المغربي ﻿

نشرت الفنانتان المغربيتان ''صفاء و هناء'' صورة لهما عبر حسابهما الشخصي على تطبيق ''الأنستغرام'' أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي بالديار السعودية ,وهما مرتديتان ثوب الإحرام , وتؤديان مناسك العمرة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



نشرت الفنانتان المغربيتان ''صفاء و هناء'' صورة لهما عبر حسابهما الشخصي على تطبيق ''الأنستغرام'' أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي بالديار السعودية ,وهما مرتديتان ثوب الإحرام , وتؤديان مناسك العمرة لهذا العام .



الصورة حصدت عدد من عبارات و تعاليق الاعجاب من طرف عشاق التوأم المغربي و الذين تمنوا لهما ''عمرة مقبولة''.



و تعد صفاء و هناء الرايس, من بين النجوم المغاربة والعرب اللواتي سطع نجمهن بالساحة المغربية في السنوات الأخيرة و ذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته عدد من أعمالهما الفنية أبرزها ''داني و ديتو'' و التي عرف نسبة مشاهدات عالية.





