غريب...عمال للسوشي بآنفا بالدارالبيضاء : الباطرون يهددنا قائلا '' اللي معايا ميخافش واللي مع النقابة ياكل العصا'' ﻿

كشف عمال بمطعم للوجبات السريعة ''السوشي'' بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، أنه بمجرد تقدمهم بشكاية لدى مفتشية الشغل لتسوية وضعيتهم القانونية، سارع مشغليهم إلى نهج أساليب للتضييق عليهم.

شوف تيفي



كشف عمال بمطعم للوجبات السريعة ''السوشي'' بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، أنه بمجرد تقدمهم بشكاية لدى مفتشية الشغل لتسوية وضعيتهم القانونية، سارع مشغليهم إلى نهج أساليب للتضييق عليهم.

ووفق ما توصلت به ''شوف تيفي'' من معلومات من لدن العاملين المذكورين، فإنهم تقدموا بشكاية لدى مفتش الشغل من أجل المطالبة بأبسط الحقوق المشروعة من الاستفادة من مبدأ الأقدمية، التعويض عن الساعات الإضافية، التسجيل في الضمان الإجتماعي، توفير بطاقة العمل.. وغيرها من المطالب الأخرى.



وبعد أن أبلغه مفتش الشغل بالاستجابة لمطالب العاملين، شرع في تهديدهم بشكل تعسفي قائلا '' لي معايا ميخافش واللي مع النقابة غياكل لعصى بجميع الطرق..''...ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر .







