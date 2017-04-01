 سكوب..من قلب سجن عكاشة: ها كيفاش كيتعاملو السجينات والموظفات مع "وفاء" زوجة البرلماني المقتول مرداس+تفاصيل مثيرة ﻿
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سكوب..من قلب سجن عكاشة: ها كيفاش كيتعاملو السجينات والموظفات مع "وفاء" زوجة البرلماني المقتول مرداس+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 13:23 سكوب..من قلب سجن عكاشة: ها كيفاش كيتعاملو السجينات والموظفات مع وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس+تفاصيل مثيرة | مجتمع
سكوب..من قلب سجن عكاشة: ها كيفاش كيتعاملو السجينات والموظفات مع "وفاء" زوجة البرلماني المقتول مرداس+تفاصيل مثيرة
كشفت معتقلة غادرت سجن عكاشة بالبيضاء، أخيرا في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أنها كانت رفقة ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول مرداس، بالجناح رقم 10، وقد وقفت على العديد من الأمور المتعلقة بها.

"شوف تيفي"


كشفت معتقلة غادرت سجن عكاشة بالبيضاء، أخيرا في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الأحد، أنها كانت رفقة "وفاء" زوجة البرلماني المقتول مرداس، بالجناح رقم 10، وقد وقفت على العديد من الأمور المتعلقة بها.

وأوضحت السجينة السابقة المدعوة "ل" أن "وفاء" تحظى بمعاملة خاصة بسجن عكاشة، حيث تتعامل معها السجينات بشكل جيد نظرا لامتلاكها المال ولقيامها بمنحهن السجائر بشكل مستمر وتوزع عليهن كذلك كمية كبيرة من الأكل، مشيرة في الوقت ذاته أن "وفاء" التي توجد في الطابق السفلي من الجناح رقم ١٠، تحصل كذلك على معاملة خاصة من الموظفات .

وأكدت هذه المتحدثة أن "وفاء" لا تعاني داخل سجن عكاشة من أي مشكل باستثناء جحيم ظروف الإعتقال ، وقد استطاعت الانسجام بسرعة كبيرة مع السجينات، وربطت علاقة صداقة قوية مع بعضهن، خاصة بعد قيامها بمساعدة النزيلات اللائي لا تحصلن على ما يسمى بـ "الزيارة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرداس السجائر الموظفات السجائر وفاء البرلماني النزيلات سجن عكاشة

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