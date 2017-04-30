مؤلم وصادم.. رمي رضيعة في الشارع بالبيضاء وكلب ينهش رأسها..وها الحالة ديالها في قلب قسم الأطفال بمستشفى ابن رشد ﻿

كشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن واقعة جد مؤلمة، بطلتها رضعية، عُثر عليها قبل مدة بالطريق السيار لمدينة الدار البيضاء، وهي في حالة صحية جد سيئة نتيجة قيام كلب ضال بنهش جزء من

''شوف تيفي''

كشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن واقعة جد مؤلمة، بطلتها رضعية، عُثر عليها قبل مدة بالطريق السيار لمدينة الدار البيضاء، وهي في حالة صحية جد سيئة نتيجة قيام كلب ضال بنهش جزء من رأسها.

وأوضح بعض النشطاء أن الرضيعة التي تم التخلي عنها بعد رميها في الشارع، توجد بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وهي في حالة صحية جد حرجة، وتحتاج للرعاية والمراقبة الطبية بشكل مستمر، مؤكدين بأن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير نتيجة تعرضها لتسمم على مستوى الرأس ما جعلها مهددة بالموت في أي لحظة.

ونشر هؤلاء النشطاء صورة الرضيعة ، حيث طالبوا في تعليقاتهم أصحاب القلوب الرحمية بالتدخل الفوري والعاجل لتقديم يد المساعدة إليها وذلك بنقلها إلى مصحة خاصة حتى تحصل على الرعاية الطبية الضرورية.



