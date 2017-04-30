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بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 13:12 عاجل.. وفاة فنانة عربية مشهورة | ثقافة و فنون
عاجل.. وفاة فنانة عربية مشهورة
فارقت الفنانة السورية هالة حسني الحياة اليوم الأحد، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين عاما إثر معاناة طويلة مع مرض السكري، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية وسورية.

"شوف تيفي"


فارقت الفنانة السورية هالة حسني الحياة اليوم الأحد، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين عاما إثر معاناة طويلة مع مرض السكري، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية وسورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفنانة الراحلة، توقفت عن الظهور على الشاشة نتيجة ظروفها الصحية واقتصر ظهورها في الفترة الأخيرة على مسرحيات إذاعية، مشيرة إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال التي وصلها عددها لأكثر من 150 عملا فنيا.
وأضافت ذات المصادر أن حسني من مواليد دمشق 1942 وهي حاصلة على دبلوم في الاقتصاد والسياسة من ألمانيا، وافتتحت مسيرتها الفنية بمشاركتها في سبعينيات القرن الماضي بمجموعة من المسرحيات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هالة حسني الشاشة مسيرة فنية ألمانيا دبلوم الاقتصاد

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