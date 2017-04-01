عاجل..معطيات جديدة وصادمة حول قتل وطعن أم لأولادها بالسكين بأيت ملول بطريقة بشعة ﻿

كشف مصدر ''شوف تيفي'' من حي لخزانت بمنطقة المزار بمدينة أيت ملول، أن الحالة الصحية للأم التي إرتكبت جريمة الطعن بالسكين في حق أبنائها، خطيرة بعد محاولة إنتحارها مباشرة بعد تنفيدها للجريمة البشعة.

شوف تيفي

كشف مصدر "شوف تيفي" من حي لخزانت بمنطقة المزار بمدينة أيت ملول، أن الحالة الصحية للأم التي إرتكبت جريمة الطعن بالسكين في حق أبنائها، خطيرة بعد محاولة إنتحارها مباشرة بعد تنفيدها للجريمة البشعة.

وحسب ذات المصدر، فالأم المزدادة سنة 1985، أحيلت على قسم الإنعاش بعد خضوعها لعملية جراحية عقب محاولة الإنتحار بطعن بطنها بسكين حاد، فيما حالة إبنها هو الآخر ليست بأحسن حال.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات المختصة بجميع تلاوينها حلت بعين المكان لفتح تحقيق حول عملية الطعن التي أودت بحياة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، فيما أخوها الأصغر سنا يرقد هو الآخر بالمستشفى في حالة خطيرة بعد إصابته بضربة سكين حادة على مستوى البطن.



وأفاد ذات المصدر، أن الطفل الأصغر في العائلة تمكن من النجاة بعد تدخل عمه الذي يقطن في نفس العمارة التي يوجد بها منزل الأم التي إرتكبت جريمة في حق إبنها.

هذا، واهتزت ساكنة حي لخزانت بآيت ملول صباح اليوم الأحد 30 أبريل 2017 على وقع عملية طعن سيدة لأطفالها بواسطة السكين بطرقة بشعة، مباشرة بعد مغادرة الزوج للمنزل.





