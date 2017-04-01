سرقة 6 أطنان من الحديد بمستودع في ملكية مستشار بالصويرة ﻿

ألقت عناصر الدرك الملكي بسرية مدينة الصويرة الجديدة القبض على عصابة متهمة بسرقة، أطنان من الحديد بمخزن مهجور في ملكية نائب لرئيس جماعة بالمنطقة.

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ألقت عناصر الدرك الملكي بسرية مدينة الصويرة الجديدة القبض على عصابة متهمة بسرقة، أطنان من الحديد بمخزن مهجور في ملكية نائب لرئيس جماعة بالمنطقة.

وحسب آخر المعطيات فقد تم توقيف مشتبهين بهما جديدين يوم أمس السبت، ليصل عدد الموقوفين على خلفية الموضوع إلى ستة أفراد يتم التحقيق معهم بعد إختفاء 6 أطنان من الحديد المخصص للبناء كانت مركونة بأحد المخازن في ملكية نائب لرئيس جماعة "أكرض" ومستشار بها.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي، من حجز حمولة على سيارة من نوع "بيكوب" وشاحنة أخرى بها متلاشيات في طريقها للأمكنة التي يخفي فيها مسروقاتهم بمقر سكنى أحد المشتبه به، حيث جرى الاستماع لأقوالهما في محضر قانوني بناءا على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باسفي.