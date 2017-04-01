خطير : ''سبيطار السويسي'' يطرد سيدة تعاني من نزيف حاد و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

منعت سيدة تدعى ''ربيعة'' تعاني من نزيف حاد على مستوى عنق الرحم و هبوط حاد في الضغط الدموي منذ ليلة الأربعاء الماضي من ولوج مصلحة مستعجلات أمراض النساء بمستشفى ''ابن سينا'' بالرباط .



شوف تيفي: ف.ع





منعت سيدة تدعى ''ربيعة'' تعاني من نزيف حاد على مستوى عنق الرحم و هبوط حاد في الضغط الدموي منذ ليلة الأربعاء الماضي من ولوج مصلحة مستعجلات أمراض النساء بمستشفى ''ابن سينا'' بالرباط .

و ذكرت ''ربيعة'' في اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أنها تعرضت للطرد من القسم الاستشفائي بحجة أن حالتها ليست من تخصص المصلحة و هي التي طالبت فقط بالاستشفاء تحت المراقبة الى حين استقرار حالتها الصحية , قبل أن يفحصها الطبيب الجراح , السيدة توجهت الى قسم الانعاش العادي لمستشفى ''ابن سينا'' , لتقابل بالرفض مرة ثانية بسبب أن مصلحة أمراض النساء هي المختصة في مثل هاته الحالات , و بسبب صعوبة حالتها تحكي ربيعة ,''عدت مكرهة الى منزلي لأدخل في غيبوبة , حيث أعادني أبنائي الى المستشفى و أنا انزف دما .



و أضافت ''ربيعة'' أن الطبيب المشرف على المصلحة أخبرها بأنه ليس في مقدوره فعل أي شيء تاركا إياها تفترش الأرض أمام أنظار الممرضين ليقوم رجال الأمن الخاص بنقلها خارج قسم المستعجلات في سلوك غير قانوني ومنافي للدستور الذي يكفل للمغاربة حق التطبيب والعلاج .



ووجهت السيدة الخمسينية رسالة عبر قناة ''شوف تيفي'' تطالب فيها كافة المسؤولين عن قطاع الصحة بمساعدتها من أجل الحصول على حقها في التطبيب.







