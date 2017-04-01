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حصري ومثير..هذا هو الجناح الذي تتواجد به وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس...وها شنو عندها فقلب الحبس

بتاريــخ : 30 أبريل 2017 / 12:23 حصري ومثير..هذا هو الجناح الذي تتواجد به وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس...وها شنو عندها فقلب الحبس | حوادث و حقوق
حصري ومثير..هذا هو الجناح الذي تتواجد به وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس...وها شنو عندها فقلب الحبس
علمت '' شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، المتهة رفقة عشيقها القاتل الرئيسي هشام مشتري بتهم بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تم وضعها
 
"شوف تيفي"
 
علمت " شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "وفاء" زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، المتهة رفقة عشيقها القاتل الرئيسي هشام مشتري بتهم بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار  والترصد، تم وضعها بالجناح رقم ١٠ بسجن عكاشة المدني، وبالتحديد بطابقه السفلي.
 
وأوضح المصدر ذاته أن الطابق السفلي للجناح رقم 10 المكون من 11 زنزانة، يعتبر أفضل جناح بسجن النساء بعكاشة، مشيرا إلى أن السجينات به يحصلن على معاملة خاصة بسبب طبيعة التهم اللائي يتابعن بخصوصها.
وأكد ذات المصدر أن وجود "وفاء" في الجناح الذي أطلق عليه "vip"، يبرز بجلاء بأنها مرتاحة وبعيدة كل البعد عن جميع الضغوطات وأنها تحصل على معاملة خاصة وتقضي يومها بشكل متميز رفقة السجينات المتواجدات معها بنفس الجناح حيث يتوفر السيلون الذي تتواجد فيه على جهاز تلفاز كما تتوفر هي أيضا على هاتف نقال تخفيه عند إحدى النزيلات حتى لا ينكشف أمرها في خرق تام لقانون السجن....

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام مشتري السجينات مرداس سجن عكاشة

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