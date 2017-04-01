بالصورة .. ''كسيدة'' غريبة و خطيرة بالمعاريف بالدارالبيضاء (اليكم التفاصيل) ﻿

شهد شارع ''ابراهيم الروداني'' بحي المعاريف بالبيضاء . صباح يومه الأحد حادثة سير بشعة على مستوى زنقة ''الأطلس'', بعدما صدمت سيارتان خفيفتان أحد الأشخاص تسببت له في كسور خطيرة في مختلف أنحاء جسده لتلوذا



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





شهد شارع ''ابراهيم الروداني'' بحي المعاريف بالبيضاء . صباح يومه الأحد حادثة سير بشعة على مستوى زنقة ''الأطلس'', بعدما صدمت سيارتان خفيفتان أحد الأشخاص تسببت له في كسور خطيرة في مختلف أنحاء جسده لتلوذا بالفرار.



و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحادث البشع و الذي وقع في حدود الساعة الثانية صباحا حدث بعدما كان أحد الأشخاص يهم بعبور ''ابراهيم الروداني'' قبل أن تصدمه سيارة كانت تسير بسرعة جنونية و ترميه على الشارع لتباغته سيارة أخرى و تدوس على قدمه في مشهد تقشع له الأبدان .



و أضافت مصادر القناة أن السيارتان لاذتا بالفرار مباشرة بعد ارتكابهما لهذه الحادثة المأساوية تاركة الضحية مدرجا في دمائه .



و استرسلت المصادر ذاتها أن سيارة الاسعاف هرعت على الفور إلى مكان الحادث حيث نقلت الضحية و هو في غيبوبة تامة بين الحياة و الموت الى مستشفى ابن رشد من أجل انقاذ حياته فيما فتح رجال الأمن تحقيقا في الموضوع من أجل الوصول الى هوية مرتكبي هذا الحادث الخطير.







